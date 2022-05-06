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Нефть растет, бросая вызов падению фондового рынка, поскольку опасения по поводу предложения сохраняются
08:37 06.05.2022 |
Цены на нефть растут третью сессию подряд в пятницу, игнорируя опасения по поводу глобального экономического роста, поскольку опасения по поводу сокращения поставок поддержали цены в преддверии надвигающегося эмбарго Европейского Союза на российскую нефть.
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 84 цента, или 0,8%, до 111,74 доллара за баррель к 03:06 по Гринвичу, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросла на 80 центов, или 0,7%, до 109,06 доллара за баррель.
Brent и WTI дорожают вторую неделю подряд благодаря предложению ЕС постепенно прекратить поставки российской сырой нефти через шесть месяцев и нефтепродуктов к концу 2022 года. Это также приведет к запрету всех судоходных и страховых услуг. для транспортировки российской нефти. План по-прежнему требует единодушной поддержки со стороны 27 стран блока.
«Есть опасения по поводу глобального роста и того, что он может означать для спроса на нефть», - сказал Уоррен Паттерсон, возглавляющий отдел исследований сырьевых товаров ING.
«Однако надвигающийся запрет ЕС на российскую нефть более чем компенсирует это на данный момент, и поэтому должен ограничить падение цен».
Акции Уолл-стрит упали в четверг, так как инвесторы опасались, что агрессивная политика центральных банков по всему миру, направленная на сдерживание инфляции, может затормозить экономический рост.
Банк Англии предупредил в четверг, что Британия рискует получить двойной удар в виде рецессии и инфляции выше 10%, поскольку она подняла процентные ставки до самого высокого уровня с 2009 года, поднявшись на четверть процентного пункта до 1%.
Что касается предложения, Организация стран-экспортеров нефти, Россия и союзные производители, известные как ОПЕК+, согласились, как и ожидалось, на очередной скромный ежемесячный рост добычи нефти.
Игнорируя призывы западных стран увеличить добычу, ОПЕК+ согласилась увеличить добычу в июне на 432 000 баррелей в сутки в соответствии со своим планом по ослаблению ограничений, введенных после того, как пандемия ударила по спросу.
Инвесторы также наблюдают за ростом спроса со стороны США этой осенью, поскольку Вашингтон обнародовал планы закупки 60 млн баррелей сырой нефти для своих чрезвычайных запасов.
Комиссия Сената США выдвинула законопроект, который может подвергнуть ОПЕК+ судебным искам за сговор с целью повышения цен на нефть. Конгрессу не удавалось принять варианты закона более двух десятилетий, но законодатели обеспокоены ростом инфляции и высокими ценами на бензин.
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