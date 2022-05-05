Финансовые новости
- |
- 05.05.22
- |
- 17:01
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ОПЕК+ в июне продолжит увеличивать квоты на 432 тыс. б/с
16:16 05.05.2022 |
Министры стран ОПЕК+ проголосовали за сохранение плана увеличения квоты на добычу нефти в июне на 432 тыс. баррелей в сутки, говорится в пресс-релизе ОПЕК.
В ходе встречи было отмечено, что «сберегаемые фундаментальные показатели рынка нефти и консенсус относительно прогнозов указывают на сбалансированный рынок». Также отмечено влияние геополитических факторов и проблем, связанных с пандемией.
ОПЕК+ подтвердила исключительную важность соблюдения полного соответствия и механизма компенсации, используя преимущество продления периода компенсации до конца июня 2022 года.
Следующая встреча министров коалиции намечена на 2 июня.
Несмотря на планомерное повышение квот с августа 2021 г., страны ОПЕК+ не могут достичь разрешенного уровня добычи нефти. По итогам марта они отстают по добыче на 1,45 млн б/д.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Путин, операция и Патрушев. Каких плохих и хороших новостей ждать Украине
|Агенты неонацистского сговора: Как путин и лавров тянут за собой в могилу всех россиян
|Россия проигрывает Балтику: что изменит вступление в НАТО Финляндии и Швеции
|В «Prozorro.Продаже» объявили земельных аукционов на 1,44 миллиарда
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ОПЕК+ в июне продолжит увеличивать квоты на 432 тыс. б/с
|Цены на нефть растут 5 мая на опасениях о вводе антироссийского эмбарго
|Международная донорская конференция собрала для Украины $6,5 млрд
|Из-за оккупации Энергодара остановилась крупнейшая украинская ТЭС
|За 35 грн/л: автогаз дорожает в розницу
|Новые лимиты на топливо: на ОККО заправляют от 15 л в бак, на Socar - 10 л.
Это интересно
|На улицы Китая вышли беспилотные грузовики-дезинфекторы
|В европейских офисах Suzuki прошли обыски
|В рейтинге самых популярных автомобилей Европы лидирует электрокар
|Власти США выделили $3,1 млрд на субсидирование отечественного производства тяговых батарей
|Япония и США надеются прийти к освоению 2-нм техпроцесса без Тайваня
|Экс-сотрудники Google объединились для создания общего ИИ
|Глава Intel: дефицит чипов стоил США $240 млрд в 2021 году, а мощностей не будет хватать до 2024 года