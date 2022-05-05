ОПЕК+ в июне продолжит увеличивать квоты на 432 тыс. б/с

Министры стран ОПЕК+ проголосовали за сохранение плана увеличения квоты на добычу нефти в июне на 432 тыс. баррелей в сутки, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

В ходе встречи было отмечено, что «сберегаемые фундаментальные показатели рынка нефти и консенсус относительно прогнозов указывают на сбалансированный рынок». Также отмечено влияние геополитических факторов и проблем, связанных с пандемией.

ОПЕК+ подтвердила исключительную важность соблюдения полного соответствия и механизма компенсации, используя преимущество продления периода компенсации до конца июня 2022 года.

Следующая встреча министров коалиции намечена на 2 июня.

Несмотря на планомерное повышение квот с августа 2021 г., страны ОПЕК+ не могут достичь разрешенного уровня добычи нефти. По итогам марта они отстают по добыче на 1,45 млн б/д.