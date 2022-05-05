За 35 грн/л: автогаз дорожает в розницу

Средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС в Украине выросла 5 мая на 53 коп. - до 31,43 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

Самая большая и одновременно рекордная цена на продукт установлена ​​днепропетровской сетью «Нефтек» - 34,99 грн/л (+1 грн/л до 4 мая).

В столичной сети "Авантаж" цена на продукт увеличилась на 1,95 грн/л, до 31,95 грн/л.

На 1 грн/л увеличила цену консолидированная сеть «Привата». На ее станциях автогаз стоит 31,38 грн./л. На станциях BVS автогаз подорожал на 1,5 грн/л до 32,99 грн/л соответственно.

Как сообщал enkorr, из-за дефицита бензина на АЗС и ажиотажного спроса объемы розничной реализации сжиженного газа в некоторых украинских сетях АЗС в мае выросли по сравнению с первой половиной апреля на 70-80%.

Изменение розничных цен на АЗС с 4 по 5 мая, грн/л