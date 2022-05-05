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За 35 грн/л: автогаз дорожает в розницу
12:26 05.05.2022 |
Средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС в Украине выросла 5 мая на 53 коп. - до 31,43 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".
Самая большая и одновременно рекордная цена на продукт установлена днепропетровской сетью «Нефтек» - 34,99 грн/л (+1 грн/л до 4 мая).
В столичной сети "Авантаж" цена на продукт увеличилась на 1,95 грн/л, до 31,95 грн/л.
На 1 грн/л увеличила цену консолидированная сеть «Привата». На ее станциях автогаз стоит 31,38 грн./л. На станциях BVS автогаз подорожал на 1,5 грн/л до 32,99 грн/л соответственно.
Как сообщал enkorr, из-за дефицита бензина на АЗС и ажиотажного спроса объемы розничной реализации сжиженного газа в некоторых украинских сетях АЗС в мае выросли по сравнению с первой половиной апреля на 70-80%.
Изменение розничных цен на АЗС с 4 по 5 мая, грн/л
|
Компанія
|
Ціна
|
Изм.
|
ОККО
|
30,99
|
0,00
|
WOG
|
30,98
|
0,00
|
Авіас
|
31,37
|
1,00
|
Укрнафта
|
31,38
|
1,00
|
Shell
|
31,47
|
0,00
|
SOCAR
|
32,32
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
32,85
|
0,44
|
KLO
|
33,59
|
0,00
|
Нефтек
|
34,99
|
1,00
|
Автотранс
|
31,98
|
0,20
|
Prime
|
33,00
|
0,00
|
BVS
|
32,99
|
1,50
|
Chipo
|
31,82
|
0,00
|
Авантаж 7
|
31,95
|
1,95
|
Mango
|
32,99
|
0,00
|
Средня ціна в Україні:
|
31,43
|
0,53
|
|
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