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Новые лимиты на топливо: на ОККО заправляют от 15 л в бак, на Socar - 10 л.
12:23 05.05.2022 |
Сеть АЗС ОККО обновила правила отпуска горючего на своих станциях. Теперь при наличии у водителя карты Fishka заправляют горючим PULLS 95 и PULLS Diesel не от 10, а от 15 л в одно авто. Об этом говорится на странице компании Facebook.
«В приложении вы можете ознакомиться с информацией о своих лимитах, а они разные - 15, 20 и 30 литров», - говорится в сообщении.
Тех же, у кого карты еще нет, просят зарегистрироваться и оформить ее, поскольку отпуск горючего без карты Fishka с сегодняшнего дня прекращен. А чтобы быстро оформить карту, перед тем как заехать на заправку, нужно установить мобильное приложение сети.
В компании также отмечают, что «предел устанавливается на одну заправку. Следующее можно провести в течение суток 3 раза, но не раньше чем через 3 часа».
Что касается бензина А-95 и ДП, то здесь все без изменений. По-прежнему заправляем этими видами горючего критическую инфраструктуру, ВСУ, за топливными картами и талонами. На автогаз ограничений нет», - добавили в компании, пообещав, что по мере увеличения запасов горючего лимиты будут пересматриваться и смягчаться.
Действуют ограничения на одну заправку автомобиля и в сети АЗС Socar. Как сообщили enkorr в компании, на заправочных станциях сети за один раз можно залить в бак 10 л бензина или дизельного топлива. Если же автомобиль на газе, то ограничений нет. Карта лояльности при этом не обязательна.
Как писал enkorr, с 1 мая на АЗС сетей ОККО уже были обновлены правила отпуска горючего, и водители, имеющие карту Fishka, могли залить 10 л горючего в бак своего автомобиля, не имеющие карты - 5 л. До этого действовало ограничение на заправку автомобиля горючим объемом 20 л. Автогаз в большинстве сетей отпускают без ограничений.
Позже стало известно, что на АЗК сети WOG со второй половины дня 29 апреля вводится ограничение в 10 л в сутки для частных клиентов при наличном расчете или оплате банковскими картами, и только при наличии карты лояльности PRIDE.
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