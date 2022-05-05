Нефть растет на предложенном ЕС запрете на российскую нефть, но слабые данные по Китаю оказывают давление

Цены на нефть продолжили рост в четверг, поскольку предложение Европейского союза о новых санкциях против России, включая эмбарго на сырую нефть через шесть месяцев, компенсировало опасения по поводу спроса со стороны Китая.

К 06:30 по Гринвичу фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 60 центов, или 0,5%, до 110,74 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 40 центов, или 0,4%, до 108,21 доллара за баррель.

Оба ориентира подскочили более чем на 1 доллар за баррель в начале волатильной сессии после роста более чем на 5 долларов за баррель в среду.

Предложение о санкциях, которое было озвучено президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и для вступления в силу которого требуется единодушная поддержка со стороны 27 стран ЕС, включает постепенное прекращение поставок российской нефти через шесть месяцев и нефтепродуктов к концу 2022 года.

Он также предлагает через месяц запретить все судоходные, брокерские, страховые и финансовые услуги, предлагаемые компаниями ЕС для транспортировки российской нефти.

«Это, вероятно, изменит правила игры на рынках нефти и нефтепродуктов», - сказал в записке аналитик ЦБА Вивек Дхар, добавив, что санкции в отношении страхования, ранее применявшиеся Соединенными Штатами и европейскими странами, эффективно ограничивали экспорт нефти из Ирана.

Однако перед ЕС стоит задача найти альтернативные источники в то время, когда цены на энергоносители резко выросли. Он ежедневно импортирует около 3,5 млн баррелей российской нефти и нефтепродуктов, а также зависит от поставок газа из Москвы.

Горстка восточных стран ЕС обеспокоена тем, что это предложение не дает им достаточно времени для адаптации.

«Самые неотложные вопросы - сколько стран получат льготы, объем дополнительных санкционных мер по ограничению экспорта российской нефти на другие ключевые рынки и реакция президента Путина на европейские действия», - Хелима Крофт, глава RBC Capital Market по глобальным сырьевым товарам. стратегии, - говорится в заметке.

«Мы думаем, что реакция цен на такие меры будет зависеть от того, насколько далеко они зайдут в том, чтобы сделать 4,8 млн баррелей в сутки глобального экспорта России недоступными, а не непопулярными».

Ожидается, что в четверг Организация стран-экспортеров нефти и союзные производители, известные как ОПЕК+, согласятся поднять целевые показатели добычи на 432 000 баррелей в сутки (баррелей в сутки) в июне, сообщили Reuters четыре делегата ОПЕК+. Таким образом, ОПЕК+ будет придерживаться планов постепенного наращивания ежемесячной добычи.

Генеральный секретарь ОПЕК Мохаммад Баркиндо повторил, что другие производители не могут заменить поставки из России, но выразил обеспокоенность по поводу замедления спроса на транспортное топливо и нефтехимию в Китае, крупнейшем импортере нефти, из-за карантина из-за COVID-19.

Опрос частного сектора, проведенный в четверг, показал, что активность в секторе услуг Китая сократилась вторым по величине темпом за всю историю наблюдений в апреле под влиянием мер по борьбе с пандемией.

В Иране рост цен на нефть дал передышку его энергозависимой экономике, и поэтому его клерикальные правители не спешат возрождать ядерный пакт 2015 года с мировыми державами для ослабления санкций, заявили три чиновника, знакомые с мышлением Тегерана.

По данным Управления энергетической информации, запасы сырой нефти в США выросли на прошлой неделе на 1,2 млн баррелей после того, как из стратегических запасов было выброшено больше нефти.