Нефть Urals подешевела в апреле на 20,8%

Средняя цена нефти Urals, основного товара российского экспорта, в апреле 2022 года снизилась на 20,8% по отношению к марту нынешнего года и выросла в 1,1 раза к апрелю прошлого года - до 70,52 доллара за баррель, сообщил Минфин РФ.

"Средняя цена на нефть марки Urals в апреле 2022 года сложилась в размере 70,52 доллара за баррель, что в 1,1 раза выше, чем в апреле 2021 года (62,50 доллара за баррель)", - говорится в сообщении ведомства.

При этом в марте марка Urals стоила в среднем 89,05 доллара за баррель.

Такое снижение средней цены во многом объясняется дисконтом из-за новых западных санкций против России, введенных после начала спецоперации на Украине. Покупатели российской нефти столкнулись со сложностями в логистике, фрахте судов и страховании сделок. Аналитики инвестбанка "Синара" сообщали, что скидки на Urals по отношению к эталонной марке Brent достигали 19 апреля 37 долларов за баррель, после чего они перешли к некоторому снижению.

Средняя цена на нефть марки Urals в январе-апреле 2022 года сложилась в размере 84,68 доллара за баррель против 60,47 доллара за аналогичный период 2021 года.