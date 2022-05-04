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Китайские частные НПЗ «тайно» закупают российскую нефть с большими скидками, - FT
08:09 04.05.2022 |
В Китае частные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) начали закупать российскую нефть с большими скидками на фоне приостановки западными странами покупок сырья у РФ, и подготовки к введению эмбарго.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой британскую газету Financial Times.
По словам представителя независимого НПЗ в Шаньдуне, с момента начала войны России против Украины он не сообщал публично о сделках с российскими поставщиками нефти, чтобы "не привлекать внимания и не попасть под санкции США".
Чиновник добавил, что завод взял на себя часть квоты на закупку российской нефти у государственных торговых фирм, которые, как считается, представляют Пекин, и в основном отказываются подписывать новые контракты на поставку.
Судовые брокеры и операторы рассказывают, что по крайней мере 6 супертанкеров, каждый из которых способен перевозить до 2 миллионов баррелей нефти, заключили сделки по консолидации грузов российской нефти марки Urals в Европе для отправки в Азию, в основном в Китай и Индию. Отмечается, что некоторые уральские бочки могут быть казахского происхождения.
В число компаний, которые перегружают российскую нефть с борта на корабль в Европе, входят греческие Nissos Rhenia и Julius Caesar, Searacer, Elandra Denali и Elandra Everest, управляемые Vitol, Baltic Sunrise, зафрахтованные Trafigura, и индонезийская Pertamina Prime.
Судовые брокеры говорят, что другие сделки могли быть заключены в частном порядке.
По данным аналитической компании Kpler, закупки КНР российской нефти и нефтепродуктов в этом месяце примерно на 86 тысяч баррелей в день больше, чем в среднем в прошлом году.
По мнению аналитиков, такое незначительное увеличение китайских закупок может свидетельствовать о том, что найти альтернативных покупателей для российской нефти и нефтепродуктов может оказаться сложнее, чем предполагала Москва.
"Естественно предположить, что Китай будет покупать больше российской нефти, но Китай находится под гораздо более пристальным вниманием, чем Индия", - отмечает старший нефтяной аналитик Kpler Джейн Се.
Официальный представитель Шаньдунского нефтеперерабатывающего завода заявил, что он "действует осторожно" при покупке российских поставок, поскольку потенциальное введение вторичных санкций США в отношении компаний третьих стран, ведущих бизнес с РФ, может привести к закрытию его сингапурского торгового подразделения.
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