Нефть 4 мая выросла на 1% после того, как запасы сырой нефти в США сигнализируют об ограничении предложения

Цены на нефть выросли в начале торгов в Азии в среду после того, как отраслевые данные показали сокращение запасов нефти и топлива в США, что усилило опасения по поводу предложения и компенсировало опасения по поводу замедления спроса со стороны крупнейшего импортера Китая.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 89 центов, или 0,9%, до 105,86 доллара за баррель к 02:23 по Гринвичу. Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate выросли на 97 центов, или 1%, до 103,38 доллара за баррель.

Рост произошел на фоне новостей во вторник о том, что Европейский Союз работает над новыми санкциями против России за ведение войны с Украиной, которые будут нацелены на нефтяную промышленность Москвы.

Ожидается, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен изложит планы в среду, сообщили официальные лица.

Согласно источникам на рынке со ссылкой на данные Американского института нефти, запасы нефти и топлива в США на прошлой неделе сократились. Запасы сырой нефти упали на 3,5 млн баррелей за неделю, закончившуюся 29 апреля, сообщили источники, что больше, чем ожидаемое падение на 800 000 баррелей, согласно опросу Reuters.

«Отчет API заставил людей перестать беспокоиться о спросе и снова начать беспокоиться о предложении», - сказал Фил Флинн, аналитик Price Futures group.

Данные правительства США о запасах будут опубликованы в среду.

Во время предыдущей сессии опасения по поводу спроса, вызванные длительными блокировками в Китае из-за COVID-19, которые сократили планы поездок во время праздничного сезона Дня труда, привели к падению цен более чем на 2%.

Глобальный индекс PMI в обрабатывающей промышленности сократился в апреле впервые с июня 2020 года из-за карантина в Китае, ключевой причиной которого стала Кэролайн Бэйн, главный экономист по сырьевым товарам в Capital Economics.

«Общая картина явно негативна для спроса на сырьевые товары», - сказала она, добавив, что растущая инфляция и более высокие процентные ставки начинают давить на расходы.

«Хотя ограничения предложения могут еще какое-то время поддерживать рост цен на сырьевые товары, мы считаем, что сдержанный спрос будет влиять на большинство цен в конце этого года и в 2023 году», - сказал Бэйн.

Ожидается, что в четверг Организация стран-экспортеров нефти и их союзники будут придерживаться своей политики еще одного ежемесячного увеличения добычи, хотя группа, известная как ОПЕК+, недовыполняла целевые показатели добычи в период с октября по март, за исключением февраля.