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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Нефть дешевеет 3 мая на неопределенности вокруг спроса

08:04 03.05.2022 |

Нефть и безнин

 

Мировые цены на нефть во вторник заметно снижаются после резкого роста накануне - в связи с неопределенностью вокруг спроса на сырье, следует из данных торгов.

По состоянию на 13.41 EET цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,3%, до 106,19 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - также на 1,3%, до 103,8 доллара.

Нефтяные трейдеры внимательно следят за перспективами мирового спроса. С одной стороны, продолжающийся в Китае карантин оказывает серьезное давление на уровень потребления сырья в стране.

При этом страны Евросоюза продолжают обсуждать возможно введения эмбарго на нефть из России. По мнению аналитиков SPI Asset Management, которых цитирует газета Wall Street Journal, прогресс в согласовании запрета ЕС на импорт российского сырья поддерживает рост цен на него. Однако, заметили эксперты, дальнейший рост цен будет ограниченным.

В ближайшие дни также пройдет заседание ОПЕК+, по итогам которого будут определены параметры добычи стран-участниц в июне. Ранее СМИ сообщали о том, что альянс, видимо, будет придерживаться существующих условий и согласует увеличение добычи нефти ещё на 432 тысячи баррелей в день.
 

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