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Сети АЗС могут продавать премиальное топливо без ограничений по цене, но есть условие
22:54 02.05.2022 |
Кабинет министров отменил верхнюю границу стоимости премиального топлива для украинских автозаправочных станций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.
Правительство отчиталось о положении дел в отечественной энергетике на вечер понедельника. Кабмин разрешил повысить цены на топливо премиум-класса, если будет исполнено другое условие.
"Кабинет министров Украины убрал потолок цены на премиальное горючее для АЗС при условии торговли горючим и по регулируемым ценам", - говорится в сообщении.
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