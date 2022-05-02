Автогаз дорожает в розницу 2 мая

Средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС в Украине выросла 2 мая на 29 копеек - до 30,87 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

На станциях ОККО и WOG автогаз подорожал на 49 и 48 коп./л до 30,99 и 30,98 грн/л соответственно.

На 1 грн/л увеличили цены SOCAR, Mango и Катрал.

Кроме того, на 0,3-0,5 грн/л подорожал автогаз в сетях "БРСМ-Нефть", "Автотранс", UPG и BVS.

Изменение розничных цен на АЗС с 29 апреля по 2 мая, грн/л