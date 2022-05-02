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Автогаз дорожает в розницу 2 мая
14:19 02.05.2022 |
Средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС в Украине выросла 2 мая на 29 копеек - до 30,87 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".
На станциях ОККО и WOG автогаз подорожал на 49 и 48 коп./л до 30,99 и 30,98 грн/л соответственно.
На 1 грн/л увеличили цены SOCAR, Mango и Катрал.
Кроме того, на 0,3-0,5 грн/л подорожал автогаз в сетях "БРСМ-Нефть", "Автотранс", UPG и BVS.
Изменение розничных цен на АЗС с 29 апреля по 2 мая, грн/л
|
Компанія
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
30,99
|
0,49
|
WOG
|
30,98
|
0,48
|
Авіас
|
30,37
|
0,00
|
Укрнафта
|
30,38
|
0,00
|
Shell
|
31,47
|
0,30
|
SOCAR
|
32,48
|
1,00
|
БРСМ-Нафта
|
31,82
|
0,30
|
KLO
|
31,49
|
0,00
|
Катрал
|
30,37
|
1,00
|
Автотранс
|
31,48
|
0,50
|
UPG
|
30,00
|
0,42
|
BVS
|
31,49
|
0,50
|
Chipo
|
31,30
|
0,00
|
Авантаж 7
|
30,00
|
0,00
|
Mango
|
32,99
|
1,00
|
Средня ціна в Україні:
|
30,87
|
0,29
|
|
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