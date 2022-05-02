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Бензины в розницу подорожали на 1,95 грн/л, ГП - на 2 грн/л
14:17 02.05.2022 |
Розничные сети АЗС в период с 29 апреля по 2 мая откорректировали цены на бензины и дизельное топливо на базе торговой надбавки, определенной правительством. Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-95 подорожал на 1,95 грн/л до 36,05 грн/л. Дизельное горючее в этих сетях подорожало на 2,00 грн/л, до 40,66 грн/л.
Станции компании «Укрнафта» (552 АЗС), часть которой принадлежит группе «Приват», также повысили цены. Бензин марки А-92 подорожал до 35,05 грн/л, А-95 - до 36,05 грн/л и ДТ - до 40,66 грн/л. Отметим, что большая часть консолидированной сети группы «Приват» («Авиас», ANP и др. - около 1000 АЗС) повысила цены на бензин и дизельное топливо 27 апреля.
Также откорректировали цены такие сети как AMIC, Shell, БРСМ-Нефть, UPG, KLO, Автотранс и другие (см. табл.).
Как сообщал enkorr, Кабинет министров Украины повысил предельные уровни торговой надбавки до средней розничной цены на реализуемое на АЗС дизельное топливо с 5 до 7 грн/литр, для бензинов - с 4,55 грн до 6,5 грн/литр.
Кроме того, правительство разрешило АЗС без ограничений устанавливать цену на брендовое премиальное топливо при условии, что они также продают топливо по регулируемым государством ценам.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное горючее на АЗС с 29 апреля по 2 мая, грн/л
|
Компанія
|
А-92
|
А-95
|
ДТ
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
36,05
|
1,95
|
40,66
|
2,00
|
WOG
|
36,05
|
1,95
|
40,66
|
2,00
|
Авіас
|
35,10
|
0,00
|
36,10
|
0,00
|
40,66
|
0,00
|
Укрнафта
|
35,05
|
1,95
|
36,05
|
1,95
|
40,66
|
2,00
|
AMIC
|
36,05
|
1,95
|
40,66
|
2,00
|
Shell
|
36,00
|
2,00
|
36,05
|
1,95
|
40,66
|
2,00
|
SOCAR
|
БРСМ-Нафта
|
42,69
|
2,12
|
KLO
|
36,00
|
1,90
|
36,05
|
1,95
|
40,66
|
2,00
|
Автотранс
|
36,05
|
1,95
|
36,05
|
1,95
|
40,66
|
2,00
|
UPG
|
36,00
|
1,90
|
36,00
|
1,99
|
40,60
|
2,00
|
BVS
|
36,05
|
1,95
|
36,05
|
1,95
|
40,66
|
2,00
|
Chipo
|
36,00
|
2,00
|
36,05
|
1,95
|
42,69
|
4,03
|
Авантаж 7
|
Mango
|
36,00
|
1,95
|
36,05
|
1,95
|
40,66
|
2,00
|
Средня ціна в Україні:
|
35,12
|
1,11
|
36,13
|
1,50
|
40,81
|
1,66
|
|
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