Бензины в розницу подорожали на 1,95 грн/л, ГП - на 2 грн/л

Розничные сети АЗС в период с 29 апреля по 2 мая откорректировали цены на бензины и дизельное топливо на базе торговой надбавки, определенной правительством. Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

В частности, на WOG и ОККО бензин марки А-95 подорожал на 1,95 грн/л до 36,05 грн/л. Дизельное горючее в этих сетях подорожало на 2,00 грн/л, до 40,66 грн/л.

Станции компании «Укрнафта» (552 АЗС), часть которой принадлежит группе «Приват», также повысили цены. Бензин марки А-92 подорожал до 35,05 грн/л, А-95 - до 36,05 грн/л и ДТ - до 40,66 грн/л. Отметим, что большая часть консолидированной сети группы «Приват» («Авиас», ANP и др. - около 1000 АЗС) повысила цены на бензин и дизельное топливо 27 апреля.

Также откорректировали цены такие сети как AMIC, Shell, БРСМ-Нефть, UPG, KLO, Автотранс и другие (см. табл.).

Как сообщал enkorr, Кабинет министров Украины повысил предельные уровни торговой надбавки до средней розничной цены на реализуемое на АЗС дизельное топливо с 5 до 7 грн/литр, для бензинов - с 4,55 грн до 6,5 грн/литр.

Кроме того, правительство разрешило АЗС без ограничений устанавливать цену на брендовое премиальное топливо при условии, что они также продают топливо по регулируемым государством ценам.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное горючее на АЗС с 29 апреля по 2 мая, грн/л