На украинских автозаправках снова дефицит бензина. Тому есть три причины

Сергей Куюн, директор Консалтинговой группы А-95 / Liga.net



Украинские автомобилисты паникуют - на АЗС снова почти нет бензина. Причина - не в корысти трейдеров. Тому есть четкие причины.

Сейчас можно услышать много конспирологических версий по поводу исчезновения бензина в Киеве. Мол, это "информационный шум" и шантаж трейдеров, заинтересованных в повышении цен, поэтому и устроили в столице Украины дефицит.

Причин дефицита бензина в стране три.

Первая - остановка Кременчугского НПЗ.

На ресурсах этого завода украинский рынок продержался март и половину апреля 2022 года. В тот же период враг уничтожил более 20-ти нефтебаз, расположенных на территории нашего государства.

Вторая - проблемы с логистикой в Европе для доставки топлива в Украину. Не хватает цистерн, а для бензовозов существует мнкуча проблем разного характера, в том числе и недостаток самих бензовозов.

Третья - сохранение госрегулирования.

Из-за дефицита оптовые цены стали выше розничных, а многие импортные ресурсы, особенно везущие автотранспортом, также очень дорогие.

Страдает вся страна

Дефицит с горючим не только в Киеве, но и по всей стране без исключения. Местные администрации даже делают отдельные заявления. На самом деле трудно с бензином в большинстве регионов уже пару недель, просто в Киеве об этом не знали или не обращали внимания.

Неожиданность в столице связана в основном с тем, что ее трейдеры пытались снабжать в приоритетном порядке. Как я понимаю, в том числе и по просьбе центральных и местных властей. Но в последнее время в город вернулось много киевлян, потребление горючего выросло.

Крупные сетевые компании говорят, что продают сейчас столько же горючего, как и неделю, и две назад. Но если раньше этого хватало на день, то сейчас на несколько часов. Поставлять больше бензина пока нет возможности.

Даже после кристаллизации дефицита немало граждан сделали "правильные" выводы: по словам владельцев АЗС, многие машины даже не могут вдавить в бак жалкие 10 л, которые отпускают в "одни руки". Влезает только четыре-пять литров, потому что бак полон.

Также добавило давления на работающие АЗС закрытие отдельных станций, израсходовавших все запасы горючего даже при нормативной реализации. Даже если правительство позволит продавать сейчас по 100 грн/л, горючее не появится. Хотя нет, может, и появится, но не потому, что кто-то выставит "спрятанное на черный день" горючее, а потому что тот фиксированный объем просто не будут покупать.

В сложившейся ситуации предлагаю искать позитив, а также потихоньку менять свое мировоззрение, война в любом случае ускорит этот процесс.

- Придется больше ходить пешком или же ездить на транспорте, не требующем потребления горючего, например, велосипедах, самокатах.

- Будет меньше вредных выхлопов.

- Уменьшение потребления горючего украинцами - удар по России: будем меньше импортировать, не создавать спрос на нефть. Это поможет нашим европейским партнерам отказаться от российской нефти и нефтепродуктов.

- Меньше покупаем горючее - помогаем критической инфраструктуре, тем, кому нужно ехать в горячие точки, развозить гуманитарную помощь, а не доехать до офиса.

- Сидим дома, а не едем по городу, когда раздается тревога. Постоянные прилеты российских ракет по украинским городам - потому напоминание!

Не буду давать прогнозы о скором преодолении проблемы с бензином. Есть все возможности для того, чтобы построить совершенно новую систему нефтепродуктообеспечения. Есть ресурсы горючего в Европе, будет и транспорт для логистики.

Но для любых крупных проектов нужно время. В любом случае это будет беспрецедентная быстрая переориентация такого крупного рынка в мире!

И это сделают украинцы.