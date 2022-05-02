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Нефть подешевела на 1 доллар из-за опасений роста Китая, в то время как ЕС взвешивает запрет на нефть из России
09:18 02.05.2022 |
Цены на нефть упали в понедельник на азиатских торгах из-за праздников, так как опасения по поводу слабого экономического роста в Китае, крупнейшем в мире импортере нефти, перевесили опасения потенциального стресса предложения из-за надвигающегося запрета Европейского Союза на российскую нефть.
Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,13 доллара, или 1,1%, до 106,01 доллара за баррель в 05:11 по Гринвичу, в то время как фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) упали на 1 доллар, или 1%, до 103,69 доллара за баррель. Рынки в Японии, Индии и Юго-Восточной Азии в понедельник были закрыты в связи с праздничными днями.
Цены упали после того, как Китай опубликовал в субботу данные, показывающие, что производственная активность во второй по величине экономике мира сократилась второй месяц до самого низкого уровня с февраля 2020 года из-за блокировок COVID.
«Замедление до такой степени, когда Китай уже страдает от спада на рынке недвижимости и беспокоится о своем (до недавнего времени) усиленном регулировании, потенциально является серьезной проблемой для товарных рынков и мировой экономики», - сказал Тобин Гори, аналитик по сырьевым товарам Commonwealth Bank. , в примечании.
Что касается поставок, то Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) заявила в воскресенье, что временно возобновит работу нефтяного терминала Зуэтина, чтобы уменьшить запасы в резервуарах для хранения и предотвратить «неминуемую экологическую катастрофу» в порту.
В конце апреля NOC объявила о форс-мажорных обстоятельствах в отношении некоторых поставок в Зуейтине, поскольку политические протесты вынудили ряд нефтяных объектов приостановить работу.
Ограничение снижения цен на нефть может привести к сокращению предложения, поскольку Европейский союз склоняется к запрету импорта российской нефти к концу года, заявили два дипломата ЕС после переговоров между Европейской комиссией и государствами-членами ЕС в выходные.
Около половины из 4,7 млн баррелей в день экспорта сырой нефти из России приходится на ЕС, обеспечивая около четверти импорта нефти ЕС в 2020 году.
«В отсутствие немедленного полного нефтяного эмбарго ЕС устранение ограничений на передвижение в Китае необходимо, чтобы вывести нефть из ее текущего диапазона», - сказал управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес.
В то время как западные страны ограничили покупку российской нефти, поскольку санкции коснулись судоходства и страхования экспорта страны, влияние на мировые поставки было смягчено, поскольку Индия покупала российские грузы со значительными скидками.
Аналитики Royal Bank of Canada подсчитали, что импорт нефти Индией из России вырос с менее чем 100 000 баррелей в сутки в 2021 году до 800 000 баррелей в сутки в апреле, и ожидают, что Индия продолжит наращивать импорт до тех пор, пока Вашингтон не введет вторичные санкции.
В пятницу агентство Reuters сообщило, что индийские нефтеперерабатывающие заводы ведут переговоры о шестимесячном нефтяном соглашении с Россией об импорте миллионов баррелей в месяц.
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