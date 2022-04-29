Кабмин увеличил маржу сетей АЗС от продажи бензина и дизтоплива для преодоления дефицита

Кабинет министров Украины увеличил предельные уровни торговой надбавки к средней розничной цене реализуемого АЗС дизельного топлива с 5 до 7 грн/литр, для бензинов – с 4,55 грн до 6,5 грн/литр.

"В целях предотвращения дефицита топлива, реализуемого через сеть автозаправочных станций, принято решение о повышении предельного уровня торговых надбавок, которые начисляются к средней стоимости 1 литра топлива, в частности дизтоплива с 5 до 7 гривень с учетом НДС (на 40%) и бензинов автомобильных с 4,55 до 6,5 грн с учетом НДС (на 42,8%)", - написал представитель кабмина в парламенте Тарас Мельничук в своем Телеграм-канале.

Ранее в пятницу первый вице-премьер – министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что ощутимый дефицит горючего на АЗС в отдельных регионах Украины, образовавшийся на этой неделе, связан с разрушающими ударами врага в течение последних трех недель по топливной инфраструктуре Украины, однако будет ликвидирован в течение недели.

"В течение следующих семи дней дефицит будет ликвидирован, поскольку операторы имеют законтрактованные объемы на территории Западной Европы, и сейчас мы решаем вопрос, как максимально быстро ввезти их на территорию Украины", - отметила она.

По словам главы Минэкономики, данная ситуация приведет к незначительному удорожанию нефтепродуктов. "Это связано прежде всего с более высокой ценой логистики из-за сложных маршрутов и использования нескольких видов транспорта", - пояснила Свириденко.

Как сообщалось, Украина продлила карантин до 31 мая 2022 года. На период его действия правительство постановлением №474 от 14 мая 2021 года установило предельные уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива не выше 7 грн/литр, бензина – не более 5 грн/литр. С конца февраля 2022 года они были снижены до 5 грн/литр и 4,55 грн/литр соответственно.

Средняя стоимость ДТ (ULSD 10 ppm) и бензина (GASOLINE 10 ppm) определяется Минэкономики на основании расчетов НАК "Нафтогаз Украины", проведенных исходя из данных Platts CIF NWE за предыдущую декаду, сумм таможенных платежей (акцизный налог и НДС), официального курса валют от НБУ, а также затрат $50/тонна на логистику и $150/тонна за доплату к котировкам в Северо-Западной Европе (NWE).

Увеличение с середины марта 2022 года расходов на логистику и других доплат связано с переориентацией поставок из Беларуси и РФ на западную границу Украины (Польша, Румыния, Венгрия).

В то же время с середины марта Верховная Рада обнулила акциз на горючее и снизила ставки НДС до 7% с 20%.

Под установление максимальной торговой надбавки не подпадает "брендовое премиальное топливо" с улучшенными показателями качества.

Обнародование министерством средних цен 1 литра ДТ и бензина происходит трижды в месяц.