В КГВА призывают не передвигаться личным автотранспортом без необходимости, чтобы обеспечить потребность в горючем для военных

Киевская городская военная администрация (КГВА) призывает киевлян не передвигаться частным автотранспортом без острой необходимости, чтобы в первую очередь обеспечить потребность в горючем для военных.

"Киевлян просят помнить о потребностях армии и наших защитников и по возможности пользоваться общественным транспортом. Сеть постоянно расширяется, чтобы обеспечить перевозку возвращающихся в столицу жителей", - сказано в сообщении в Telegram-канале.

В столице работают: 140 автобусов на 62 маршрутах; 70 трамваев на 16 маршрутах; 77 троллейбусов на 25 маршрутах. Частные перевозчики осуществляют перевозку на 74 маршрутах общим количеством почти 400 автобусов.

Метро работает с 06:30 до 20:00. Наземный пассажирский транспорт курсирует с 07:00 до 21:00.

Перечень актуальных маршрутов доступен по ссылке – https://bit.ly/3xB5UPD