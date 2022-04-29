Лимиты на топливо: бензин и ДТ - не более 20 л, автогаз - пока без ограничений

Топливо на автозаправочных станциях из-за его дефицита и дальше отпускают с определенными ограничениями, однако лимиты в сторону уменьшения в компаниях пока не пересматривали. Об этом сообщили в сетях АЗС, с которыми пообщался enkorr.

Как стало известно, сейчас на рынке действуют несколько сценариев таких ограничений: 20 л на один автомобиль в случае заправки автомобиля бензином или дизелем, автогаз отпускается без ограничений, а также 20 л горючего на один автомобиль, а в какой конфигурации - 10 л бензина плюс 10 л газа или дизельное топливо/газ - выбирает водитель, руководствуясь наличием определенного вида топлива на АЗК.

Так, в сети АЗС «Сокар» enkorr сообщили, что на этом этапе идет отпуск 20 л горючего на один автомобиль, а крупногабаритным грузовикам - 50 л.

«Сейчас компания не намерена уменьшать нормы отпуска горючего, однако, как будет в ближайшее время, сегодня спрогнозировать трудно», - отметили в пресс-службе.

В сети ОККО действуют ограничения в зависимости от вида горючего - это от 10 до 20 литров, автогаз - до полного бака.

«Есть определенные ограничения и по ДП, - сказали enkorr в компании. - Для того чтобы узнать о наличии того или иного вида горючего, о возможной форме оплаты (наличные, талоны и т.п.) и действующих ограничениях на конкретный вид горючего, нужно либо воспользоваться картой на нашем корпоративном сайте, которая обновляется в оперативном режиме, либо позвонить на «горячую линию» ОККО или воспользоваться чат-ботом в телеграмм-канале, предварительно включив геолокацию на телефоне».

В компании WOG сообщили, что на данный момент ситуация с лимитами не изменялась, а в случае перемен компания обязательно сообщит об этом своим клиентам. Выяснить актуальную информацию по отпуску горючего на АЗК WOG и актуальной цене на него тоже можно с помощью специально созданного чат-бота в телеграмм-канале сети.

На этот момент через чат-бот удалось выяснить, что на АЗК сети осуществляется отпуск горючего, независимо от его вида, в бак одного авто объемом 20 л.

"В общем отпуск горючего возможен только 20 л: либо 20 л бензина, либо 20 л газа, либо 10 л бензина и 10 л газа", - пояснила оператор Татьяна.

Николаевская компания «Кворум» тоже отпускает не более 20 л горючего в бак одного автомобиля при его наличии. Как сообщили enkorr в сети, изменять действующий лимит они пока не планируют.

Компания «Автотранс», в свою очередь, торгует автогазом, отпуская его без ограничений, а вот продажи бензина и дизельного горючего, как пояснили в сети, им пришлось временно приостановить. «Причина, - отметили в «Автотрансе», - известна всем: из-за существующего госрегулирования цен на бензины и дизельное топливо нет возможности приобрести топливо по такой цене, которая позволила бы торговать по предельным ценам. То есть, нет смысла завозить горючее, которое мы не сможем реализовать хоть не в убыток».

Что касается автогаза, говорят в компании, то при отсутствии госрегулирования цена на него хоть и высока, но не критична, и рынок сам отрабатывает все моменты, что позволяет обеспечить этим видом топлива потребителя.

Автомобили критической инфраструктуры, «Скорые пособия» и транспорт ВСУ при наличии горючего во всех сетях АЗС заправляются без ограничений.

Напомним, ранее директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн высказал мнение, что правительству Украины необходимо временно отказаться от государственного регулирования цен на топливо на АЗС для стимулирования импорта, а также для установления справедливых розничных цен в условиях дефицита и проблем с логистикой.

В последнее время на АЗС наблюдается нехватка горючего, которая, по прогнозам «А-95», продлится в ближайшие недели.