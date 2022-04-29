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Нефть дорожает 29 апреля на рисках ввода эмбарго на сырье из России
08:31 29.04.2022 |
Мировые цены на нефть в пятницу утром растут на фоне опасений по поводу возможного ввода эмбарго на нефть из России, следует из данных торгов.
По состоянию на 7.58 EET цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,9%, до 108,22 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,54%, до 105,92 доллара.
В пятницу утром трейдеры оценивают перспективы возможного ввода эмбарго на российское сырье в свете сообщения газеты Wall Street Journal о том, что Германия готова прекратить закупки нефти из РФ.
"ЕС (сейчас) активно рассматривает возможность введения эмбарго на импорт российской нефти в той или иной форме, причем даже Германия готова его поддержать", - приводит слова аналитиков Energy Aspects газета Wall Street Journal.
Трейдеры в пятницу также ожидают еженедельную статистику по действующим нефтяным буровым установкам в США от американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. За прошлую неделю их число выросло на 1 - до 549 агрегатов.
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