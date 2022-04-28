Shell перестала покупать смешанную с российской нефть - СМИ

Компания Shell изменила условия подачи своих тендерных заявок и полностью отказалась от закупок российской нефти/нефтепродуктов, в том числе в смесях, позволяющих маскировать сделки с российским сырьем и обходить санкции.

Об этом сообщает обозреватель Bloomberg Хавьер Блас.

Он был автором резонансной публикации, в которой раскрыл манипуляции Shell: компания стала использовать так называемую «латвийскую смесь», в составе которой до 49% российской нефти, позволяющей скрывать в документах ее происхождение.

Напомним, в феврале Shell объявила о решении выйти из совместных с "Газпромом" и "Газпром нефтью" предприятий, включая "Сахалин-2", "Енисей" и "Салим Петролеум", а также прекратить участие в проекте "Северный поток 2". В марте компания объявила, что намерена отказаться от участия во всех российских углеводородных проектах, а также прекратить спотовые закупки нефти из России.

При этом ранее в апреле СМИ сообщали, что Shell внесла коррективы в свои контракты - компания покупала нефть с hосии в случае, если она как минимум наполовину смешана с нефтью из другой страны. Смешивание, согласно сообщениям СМИ, было удобным инструментом, чтобы «прилюдно говорить одно, а делать другое». Такую смесь трейдеры называют «латвийской» - смешение происходит в латвийском порту Вентпилс. Во время запрета на экспорт венесуэльской нефти трейдеры говорили о «малайзийской» или «сингапурской» смеси.

"Shell заявила, что больше не будет принимать нефть российского происхождения, в том числе в составе смешанных продуктов", - пишет агентство Reuters со ссылкой на торговые документы компании. Документы, представленные агентством, объясняют также вопросы транзита российской нефти.

«Условием этой заявки является то, что товары, проданные и поставленные... без российского происхождения и не будут смешаны с каким-либо продуктом, произведенным в РФ», - цитирует документы агентство.