Цены на нефть падают 28 апреля на опасениях за спрос в Китае

Мировые цены на нефть в четверг утром снижаются более чем на 1%, инвесторов продолжает беспокоить ситуация со спросом в Китае, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.29 EET цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,4%, до 103,48 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 1,3%, до 100,69 доллара.

Цены на нефть остаются под влиянием ситуации в Китае. Так, в стране, являющейся одним из крупнейших потребителей "черного золота", сохраняются жесткие антиковидные ограничения, что заставляет трейдеров опасаться за спрос на него.

"В последние недели в Китае уже наблюдались значительные потери спроса, связанные с усилиями по ограничению распространения COVID-19, причем новые опасения возникают по мере роста числа заболевших в Пекине", - цитирует агентство Market Watch аналитика по сырьевым товарам Schneider Electric Робби Фрейзер (Robbie Fraser).