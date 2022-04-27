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Средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС в Украине выросла 27 апреля на 37 копеек - до 30,37 грн
13:48 27.04.2022 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".
На 1 грн/л увеличила цену консолидированная сеть «Привата». На станциях автогаз стоит 30,38 грн/л. На станциях Socar автогаз подорожал на 67 коп./л до 31,32 грн/л.
Кроме того, на 21-86 коп./л подорожал автогаз в сетях "БРСМ-Нефть", "Автотранс" и Chipo.
Изменение розничных цен на АЗС с 26 по 27 апреля, грн/л
|
Компанія
|
Ціна
|
Изм.
|
ОККО
|
30,50
|
0,00
|
WOG
|
30,48
|
0,00
|
Авіас
|
30,37
|
1,00
|
Укрнафта
|
30,38
|
1,00
|
Shell
|
30,49
|
0,00
|
SOCAR
|
31,32
|
0,67
|
БРСМ-Нафта
|
30,87
|
0,21
|
KLO
|
31,49
|
0,00
|
Автотранс
|
30,98
|
0,30
|
UPG
|
29,50
|
0,00
|
BVS
|
29,99
|
0,00
|
Chipo
|
31,30
|
0,86
|
Mango
|
29,60
|
0,00
|
Средня ціна в Україні:
|
30,37
|
0,37
Как сообщал enkorr, на фоне роста мировых цен и дефицита с началом войны сжиженный газ в Украине существенно подорожал. Кроме того, высокая цена на автогаз является следствием дефицита на остальные виды топлива, в том числе и на бензин.
Напомним, сегодня большая часть консолидированной сети группы «Приват» («Авиас», ANP и др. - около 1000 АЗС) установила розничные цены на топливо выше регулируемых государством.
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