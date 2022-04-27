Первый пошел: «Приват» установил розничные цены выше регулируемых

Сегодня, 27 апреля, большая часть консолидированной сети группы «Приват» (Авиас, ANP и др. - около 1000 АЗС) повысила цены на бензин и дизельное топливо на 2 грн/л. Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95", ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Бензин марки А-92 подорожал до 35,10 грн/л, А-95 - до 36,10 грн/л и ДТ - до 40,66 грн/л. Это на 3-5% выше предельных цен, которые были опубликованы Министерством экономики на третью декаду апреля: бензин А-95 - 34,10 грн/л, ГП - 38,66 грн/л.

Цены при безналичной продаже повысились еще больше. Согласно сайту компании «Авиас», при безналичной оплате (топливные карты) «двойка» стоит 39,19 грн/л (+15% к предельной цене), фирменная марка бензина А-95 - 40,66 грн/л (+19 %), «обычный» А-95 - 40,10 грн/л (+18%), фирменное ДТ - 44,66 грн/л (+16%).

Следует отметить, что станции компании «Укрнафта» (552 АЗС), часть которой принадлежит группе «Приват», цен на топливо не повышала. Так, бензин марки А-92 остался на уровне 33,10 грн/л, А-95 - 34,10 грн/л, ДТ - 38,66 грн/л.

Ранее превышение граничных цен наблюдалось только на несетевых станциях.

Напомним, ранее директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн высказал мнение, что правительству Украины необходимо временно отказаться от государственного регулирования цен на топливо на АЗС для стимулирования импорта, а также для установления справедливых розничных цен в условиях дефицита и проблем с логистикой.

В последнее время на АЗС наблюдается нехватка горючего, которая, по прогнозам А-95, будет усиливаться.