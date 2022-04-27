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Раде предлагают отменить льготы на ввоз нефтепродуктов - законопроект
13:39 27.04.2022 |
Верховной Раде предлагают отменить 7%-й НДС на ввоз моторного топлива и нулевой акциз на поставки бензина и сжиженного газа.
Законопроект №7311 от 24 апреля 2022 года авторства группы народных депутатов, в том числе главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, зарегистрирован в Раде.
Законопроектом предлагается исключить внесенные чуть более месяца назад нормы о снижении с 20% до 7% ставки НДС на моторное топливо и установлении нулевого акциза на бензины, тяжелые дистиляты, сжиженный газ.
Согласно пояснительной записке, целью законопроекта является обеспечение в период действия военного положения условий для надлежащего функционирования экономики, а также надлежащего наполнения доходной части бюджета за счет поступления налоговых и таможенных платежей.
В записке уточняется, что за неделю в результате действия освобождения от налогообложения ввозной пошлиной и НДС в бюджет не поступило 417 млн грн.
Как сообщалось, в середине марта Рада приняла закон (законопроект №7137-д) о дополнительных налоговых стимулах для поддержки бизнеса во время войны.
Согласно закону, временно, на период действия правового режима военного положения, операции по поставкам на таможенную территорию Украины и ввозу на нее бензинов моторных, тяжелых дистилятов и сжиженного газа (на которые установлена ставка акциза EUR0,00 за 1 тыс. литров), а также нефти или нефтепродуктов сырых, полученных с битуминозных пород, облагаются налогом по ставке 7%.
Нулевой акциз устанавливается на бутан, изобутан, сжиженный газ (пропан или смесь пропана с бутаном) и другие газы, тяжелые дистиляты (газойль), другие нефтепродукты, другие бензины, бензины моторные.
Соответствующие изменения в Налоговый кодекс инициированы Кабинетом министров Украины, отметившего, что реализация законопроекта позволит обеспечить население страны топливом без увеличения рыночных цен.
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