Цены на нефть умеренно растут 27 апреля на ожидаемом сокращении поставок

Мировые цены на нефть в среду утром поднимаются, в то время как инвесторы продолжают оценивать перспективы частичного прекращения поставок российского сырья на мировой рынок, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.25 EET цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,34%, до 104,97 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,15%, до 101,85 доллара.

Очередные ожидания сокращения этих поставок вызвали новости о прекращении поставок газа из России в отдельные страны Европы - Болгарию и Польшу - из-за отказа платить рублями.

Аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes), чьи слова приводит газета Wall Street Journal, сказал, что цены на нефть "получают поддержку благодаря эскалации международной напряженности, когда Россия начала перекрывать поставки газа в ЕС".

"И это только начало, так что нефть может остаться в плюсе, когда ЕС прекратит поставки газа, что спровоцирует эффект домино по всему континенту", - заключил он.