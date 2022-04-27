Финансовые новости
- |
- 27.04.22
- |
- 12:24
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Цены на нефть умеренно растут 27 апреля на ожидаемом сокращении поставок
08:42 27.04.2022 |
Мировые цены на нефть в среду утром поднимаются, в то время как инвесторы продолжают оценивать перспективы частичного прекращения поставок российского сырья на мировой рынок, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.25 EET цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,34%, до 104,97 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,15%, до 101,85 доллара.
Очередные ожидания сокращения этих поставок вызвали новости о прекращении поставок газа из России в отдельные страны Европы - Болгарию и Польшу - из-за отказа платить рублями.
Аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes), чьи слова приводит газета Wall Street Journal, сказал, что цены на нефть "получают поддержку благодаря эскалации международной напряженности, когда Россия начала перекрывать поставки газа в ЕС".
"И это только начало, так что нефть может остаться в плюсе, когда ЕС прекратит поставки газа, что спровоцирует эффект домино по всему континенту", - заключил он.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Британия отменила все пошлины на экспорт из Украины
|Фейковый референдум на Херсонщине. Почему Зеленский начал угрожать Путину
|Оружие для наступления. Когда НАТО даст нам истребители, танки и ракеты
|США начали поставлять Украине реактивные системы залпового огня - Нуланд
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 27.04.22
|Правительство выделило еще 2 миллиарда гривен на программу «Поддержка»
|Правительство определило, как будет считать среднюю заработную плату в условиях войны
|Цены на нефть умеренно растут 27 апреля на ожидаемом сокращении поставок
|Минфин накануне крупных выплат продал военные облигации на рекордную сумму
|В Раде хотят возобновить таможенные платежи и увеличить военный сбор до 3%
|МВФ и Всемирный банк согласились с потребностью Украины в 5 млрд долларов ежемесячно, - Шмыгаль
Это интересно
|Илон Маск убеждён, что поездка на роботизированном такси Tesla обойдётся дешевле, чем на автобусе
|В ЕС согласовали правила для интернет-гигантов
|Представлен обновленный BMW X7 с двухъярусной оптикой
|Группировка Starlink расширяется. Первая ступень Falcon 9 совершила рекордный 12-й полёт
|Дефицит полупроводниковой продукции в значительной степени удастся устранить уже в следующем полугодии
|Mercedes-Benz представила флагманский электрический кроссовер EQS SUV
|Евросоюз стал на шаг ближе к унификации зарядных устройств для мобильной электроники