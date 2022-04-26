Цены на нефть растут 26 апреля в рамках коррекции

Мировые цены на нефть во вторник утром растут примерно на 1% после трех торговых сессий снижения, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.16 EET цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 1,16%, до 103,34 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 0,94%, до 99,48 доллара.

За предыдущие три торговые сессии суммарно нефть марки Brent подешевела на 5,7%, марки WTI - на 5%.

Такое удешевление происходило из-за ожиданий снижения спроса на сырье в Китае - крупнейшем импортере нефти, в свете распространения коронавируса, которое может повлечь новое ужесточение карантинных ограничений и помешать восстановлению экономики.

Аналитики ANZ, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, считают, что по-прежнему существуют опасения, что вспышки ковида в Китае оказывают давление на спрос. По их словам, политика "нулевой терпимости" Пекина может задержать любое восстановление спроса.