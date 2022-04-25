Розничные сети АЗС в период с 22 по 25 апреля откорректировали цены на бензины и дизельное топливо

Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

В частности, на WOG и ОККО бензины марок А-92 и А95 подорожали на 23-33 коп./л, до 34,10 грн/л. Дизельное топливо в этих сетях подорожало на 1,01 грн/л, до 38,66 грн/л.

Также откорректировали цены такие сети как AMIC, Shell, БРСМ-Нефть, UPG, Автотранс и другие (см. табл.).

Также цены выросли на горючее с улучшенными показателями качества или как его еще называют фирменное горючее. Так, в реализуемых его сетях бензин марки А-95 можно купить за 33,50-35,80 грн/л, ГП - за 37,43-40,59 грн/л.

Напомним, Министерство экономики Украины 22 апреля обнародовало новые предельные цены на топливо. В частности, бензин «обычных» марок на АЗС не должен превышать 34,10 грн/л, ГП - 38,66 грн/л.

Изменение розничных цен на бензины и дизельное горючее на АЗС с 22 по 25 апреля, грн/л