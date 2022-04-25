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Розничные сети АЗС в период с 22 по 25 апреля откорректировали цены на бензины и дизельное топливо
12:48 25.04.2022 |
Об этом сообщили в Консалтинговой группе «А-95» со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.
В частности, на WOG и ОККО бензины марок А-92 и А95 подорожали на 23-33 коп./л, до 34,10 грн/л. Дизельное топливо в этих сетях подорожало на 1,01 грн/л, до 38,66 грн/л.
Также откорректировали цены такие сети как AMIC, Shell, БРСМ-Нефть, UPG, Автотранс и другие (см. табл.).
Также цены выросли на горючее с улучшенными показателями качества или как его еще называют фирменное горючее. Так, в реализуемых его сетях бензин марки А-95 можно купить за 33,50-35,80 грн/л, ГП - за 37,43-40,59 грн/л.
Напомним, Министерство экономики Украины 22 апреля обнародовало новые предельные цены на топливо. В частности, бензин «обычных» марок на АЗС не должен превышать 34,10 грн/л, ГП - 38,66 грн/л.
Изменение розничных цен на бензины и дизельное горючее на АЗС с 22 по 25 апреля, грн/л
|
Компанія
|
А-92
|
А-95
|
ДП
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
34,10
|
0,33
|
34,10
|
0,23
|
38,66
|
1,01
|
WOG
|
34,10
|
0,23
|
34,10
|
0,23
|
38,66
|
1,01
|
Авіас
|
33,00
|
0,00
|
34,00
|
0,00
|
37,50
|
0,00
|
Укрнафта
|
33,00
|
0,00
|
33,50
|
0,00
|
37,50
|
0,00
|
AMIC
|
34,10
|
0,33
|
34,10
|
0,23
|
38,66
|
1,01
|
Shell
|
34,00
|
0,21
|
34,10
|
0,23
|
38,66
|
1,01
|
SOCAR
|
40,54
|
1,06
|
БРСМ-Нафта
|
40,57
|
1,08
|
KLO
|
34,10
|
0,33
|
34,10
|
0,23
|
38,66
|
1,01
|
Автотранс
|
34,10
|
0,23
|
34,10
|
0,23
|
38,66
|
1,01
|
UPG
|
34,10
|
0,40
|
34,10
|
0,30
|
38,60
|
1,20
|
BVS
|
33,77
|
0,00
|
33,87
|
0,00
|
37,65
|
0,00
|
Chipo
|
34,00
|
0,25
|
34,10
|
0,25
|
38,66
|
1,01
|
Авантаж 7
|
34,10
|
0,23
|
38,66
|
1,12
|
Mango
|
34,00
|
0,15
|
34,10
|
0,23
|
38,66
|
1,01
|
Motto
|
33,77
|
0,00
|
33,87
|
0,00
|
37,65
|
0,00
|
Средня ціна в Україні:
|
33,65
|
0,14
|
34,06
|
0,12
|
38,35
|
0,57
|
|
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