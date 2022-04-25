Нефть дешевеет на 3% на ожиданиях снижения спроса в Китае

Мировые цены на нефть падают в понедельник утром чуть более чем на 3% в свете усиления ожидания снижения спроса на сырьё из-за распространения нового коронавируса в Китае, марка WTI уже дешевле 100 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.35 EET цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 3,02%, до 102,94 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 3,06%, до 98,95 доллара.

В субботу власти Пекина предупредили о возможном возникновении новых случаев заболевания ковидом, а ожидаемые в связи с этим новые социально-экономические запреты могут повлечь за собой заметное снижение спроса на сырьё в Китае - крупнейшем импортёре нефти.

"Ситуация с Covid-19 в Китае, похоже, движется в неправильном направлении, поскольку в Пекине в выходные был зафиксирован всплеск случаев заболевания. Китайская политика нулевого уровня заболеваемости коронавирусом означает, что спрос на нефть пострадает, поскольку власти пытаются взять вспышку под контроль", - приводит газета Wall Street Journal мнение стратегов ING Уоррена Паттерсона (Warren Patterson) и Венью Яо (Wenyu Yao).