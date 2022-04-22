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Предельная цена на бензин увеличена на 23 коп./л, ДТ - на 1 грн/л
17:02 22.04.2022 |
Министерство экономики Украины 22 апреля обнародовало среднюю стоимость бензина в объеме 29,55 грн/литр и дизтоплива (ДП) - 33,66 грн/литр, из которых высчитывают предельную цену реализации горючего на автозаправочных станциях (АЗС) на середину апреля.
С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продаж через сеть АЗС не должна превышать 34,10 грн/литр, на «обычное» дизтопливо - 38,66 грн/литр.
По сравнению с концом безня средняя цена на бензин увеличена на 0,23 грн/литр, на ДТ - на 1,01 грн/литр.
Как сообщал enkorr, согласно постановлению Кабинета министров Украины предельные цены рассчитываются за 10 предыдущих дней и публикуются 1, 11 и 21 числа месяца. Однако в последнее время правительство публикует расчет с задержкой или вообще не публикует. В частности, очередной бюллетень не был опубликован 1 апреля. Тогда мировые цены на нефтепродукты значительно выросли, но из-за отсутствия публикации украинские операторы были вынуждены работать в рамках «старых» предельных цен, что привело к убыткам и оттолкнуло операторов от контрактирования дополнительных объемов топлива.
Напомним, Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно действия норм на период действия военного положения». Одним из временных налоговых послаблений является отмена акциза на горючее и снижение ставки НДС с 20% до 7%.
Одновременно со вступлением в силу этого закона Кабмин изменил формулу расчета максимально разрешенной цены на топливо в розницу. В нее внесены дополнительные расходы, возникшие после переориентации поставок из Беларуси и России на страны Евросоюза. Если раньше логистические и другие расходы при расчете составляли $27/тонна, то теперь затраты на логистику увеличены до $50/т. Также введены другие расходы, предусмотренные во внешнеэкономическом договоре, в размере $150/т.
Ранее директор «А-95» Сергей Куюн выразил мнение, что правительству Украины необходимо временно отказаться от государственного регулирования цен на топливо на АЗС для стимулирования импорта, а также для установления справедливых розничных цен в условиях проблем с логистикой.
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