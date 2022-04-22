Morgan Stanley повысил прогнозы цен на нефть из-за ожидаемого дефицита на рынке

Аналитики Morgan Stanley повысили прогнозы цен на нефть марки Brent на третий и четвертый кварталы текущего года на $10 за баррель на фоне ожидаемого дефицита топлива на мировом рынке.

Согласно новому прогнозу, средняя цена Brent в третьем квартале составит $130 за баррель, в четвертом - $120 за баррель. Прогноз на 2023 год был повышен на $5, до $105 за баррель.

По оценкам аналитиков Morgan Stanley, глобальный спрос будет превышать предложение в текущем году в среднем на 1 млн баррелей в сутки. В частности, они ухудшили прогноз сокращения добычи нефти и конденсата в РФ до 2 млн б/с с 1 млн б/с, добавив, что существует "высокая степень риска", что Европейский союз введет эмбарго на импорт российской нефти.

Также эксперты пересмотрели оценку увеличения поставок нефти из Ирана до 500 тыс. б/с во втором полугодии с ранее ожидавшихся 1 млн б/с. Вероятность заключения нового соглашения об иранской ядерной программе они теперь оценивают как 50/50.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:45 мск в пятницу снижается на 1,35% и составляет $106,87%.