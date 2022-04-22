Цены на нефть снизятся на 4% за неделю из-за проблем со спросом

Цены на нефть продолжили падение в пятницу, приближаясь к недельному падению на 4% и обремененные перспективой повышения ставок, более слабым глобальным ростом и карантином в Китае из-за COVID-19, что нанесло ущерб спросу, даже несмотря на то, что Европейский союз взвешивал запрет на российскую нефть.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,17 доллара, или 1,1%, до 107,16 доллара за баррель в 04:20 по Гринвичу, в то время как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) снизились на 1,17 цента, или 1,1 процента, до 102,62 доллара за баррель.

Оба эталонных контракта за неделю снизились примерно на 4,0%.

Это была наименее волатильная неделя торговли с тех пор, как 24 февраля Россия начала вторжение в Украину, что привело к санкциям, которые сократили поставки российской нефти и вынудили страны-потребители высвободить рекордный объем нефти из резервных запасов. Свои действия в Украине Москва называет «спецоперацией».

Опасения по поводу украинского конфликта, разжигающего инфляцию и замедляющего экономический рост, доминировали на торгах во второй половине недели, когда Международный валютный фонд снизил свой прогноз роста мировой экономики почти на целый процентный пункт.

Управляющий центральным банком Китая И Ган заявил в пятницу, что вторая по величине экономика мира не застрахована от внешних потрясений, а также испытывает давление со стороны вспышек COVID.

Перспективы спроса в Китае, крупнейшем в мире импортере нефти, продолжают оказывать давление на рынок, поскольку власти Шанхая запускают новый раунд общегородских испытаний и предупреждают жителей, что их трехнедельная изоляция будет снята только партиями после прекращения передачи. .

К негативным настроениям в отношении нефти добавились ястребиные заявления председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла в четверг, указывающие на агрессивное повышение процентных ставок, что привело к росту доллара США, что сделало нефть более дорогой для покупателей, держащих другие валюты.

«Опасения роста в Китае сегодня оказывают давление на цены на нефть в Азии, усугубляемые распродажей акций, охватившей рынки США в одночасье, поскольку усилились опасения, что ужесточение ФРС может также привести к замедлению роста в США», - Джеффри Халли, старший рыночный аналитик OANDA. , сказал.

Но все это происходит в условиях жесткого рынка, который может столкнуться с еще более низким предложением, если Европейский союз введет запрет на российскую нефть.

Это возможное эмбарго, продолжающиеся санкции в отношении России и дефицит предложения, вызванный войной на Украине, помогут ценам на нефть оставаться высокими в долгосрочной перспективе, считает Тина Тенг, аналитик CMC Markets.