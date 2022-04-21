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Средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС в Украине выросла 21 апреля на 49 копеек - до 29,70 грн
13:11 21.04.2022 |
Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".
Самая большая и одновременно рекордная цена на продукт установлена сетью KLO - 31,49 грн/л (+1 грн/л до 20 апреля). Для сравнения цена на бензин марки А-95 в этой сети составляет 33,87 грн/л.
На 1 грн/л увеличила цену консолидированная сеть «Привата». На станциях автогаз стоит 29,38 грн/л. На станциях ОККО и SOCAR автогаз подорожал на 49 и 50 коп./л до 29,99 и 30,23 грн/л соответственно.
Кроме того, на 0,2-1 грн/л подорожал автогаз в сетях БРСМ-Нефть, Автотранс, UPG, BVS, Chipo и Авантаж 7.
Изменение розничных цен на АЗС с 20 по 21 апреля, грн/л
|
Компанія
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
29,99
|
0,49
|
WOG
|
29,98
|
0,00
|
Авіас
|
29,37
|
1,00
|
Укрнафта
|
29,38
|
1,00
|
AMIC
|
28,99
|
0,00
|
Shell
|
29,99
|
0,00
|
SOCAR
|
30,23
|
0,50
|
БРСМ-Нафта
|
29,99
|
0,50
|
KLO
|
31,49
|
1,00
|
Автотранс
|
30,38
|
0,40
|
UPG
|
28,50
|
0,20
|
BVS
|
29,99
|
1,00
|
Chipo
|
30,10
|
0,50
|
Авантаж 7
|
29,00
|
1,00
|
Mango
|
29,60
|
0,00
|
Motto
|
29,23
|
0,00
|
Средняя цена в Украине:
|
29,70
|
0,49
|
|
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