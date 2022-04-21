Нефтяные компании и инвесторы сосредотачиваются на падении поставок из России и Ливии

Цены на нефть укрепились на фоне нестабильной торговли в четверг, поскольку опасения по поводу поставок из-за потенциального запрета Европейского союза (ЕС) на российскую нефть вышли на первый план через несколько дней после того, как сокращение поставок из Ливии потрясло рынок.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 97 центов, или 0,91%, до 107,77 доллара за баррель в 04:37 по Гринвичу. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) выросли на 86 центов, или 0,84%, до 103,05 за баррель, добавив к росту на 19 центов на предыдущей сессии.

Аналитики говорят, что волатильность рынка, вероятно, скоро снова усилится, поскольку ЕС все еще взвешивает запрет на российскую нефть в связи с ее вторжением в Украину, которое Москва называет «специальной военной операцией».

«Обсуждения в ЕС о запрете или постепенном прекращении закупок российской нефти, оказавших наибольшее влияние на цены на нефть в последние дни, отошли на второй план, но еще не урегулированы, что может ограничить цены на нефть относительно узким диапазоном при ежедневных расчетах», - сказала Вандана Хари, основатель поставщика услуг по анализу рынка нефти Vanda Insights.

Ливия, член ОПЕК, в среду заявила, что страна теряет более 550 000 баррелей в день добычи нефти из-за блокады крупных месторождений и экспортных терминалов.

Перспективы спроса в Китае продолжают оказывать давление на рынок, поскольку крупнейший в мире импортер нефти постепенно ослабляет строгие ограничения, введенные в связи с COVID-19, которые ударили по производственной деятельности и глобальным цепочкам поставок.

Между тем, черноморский терминал Каспийского трубопроводного консорциума может выйти на полную мощность уже на этой неделе, заявил в среду министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

«Возобновление поставок сырой нефти КТК будет в некоторой степени компенсировано продолжающимися перебоями в поставках в Ливию и вероятностью того, что еще больше российской нефти будет вытеснено с рынка из-за запрета ЕС», - сказал Хари.

Международный валютный фонд подчеркнул риски в Китае, когда во вторник снизил свой прогноз роста мировой экономики почти на целый процентный пункт.

Однако рынок нефти остается напряженным из-за того, что Организация стран-экспортеров нефти и союзники во главе с Россией, вместе называемые ОПЕК+, изо всех сил пытаются достичь своих производственных целей, а запасы сырой нефти в США резко сократились на неделе, закончившейся 15 апреля.

«За ночь не так много дополнительных новостей, и дальнейшая траектория на самом деле зависит от того, присоединятся ли другие страны к Великобритании/США в запрете на импорт российской нефти», - заявил в записке управляющий директор SPI Asset Management Стивен Иннес.