Более 30 грн/л: автогаз дорожает на АЗС

Сегодня, 20 апреля, средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС в Украине выросла на 20 копеек - до 29,22 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы А-95.

При этом стоимость ресурса в сети KLO побила рекорд за всю историю наблюдения. На своих станциях сеть выставила на стелу 30,49 грн/л (+50 коп./л до 19 апреля).

На станциях ОККО и WOG продукт подорожал на 51 и 48 коп./л до 29,50 и 29,98 грн/л соответственно. Кроме того, на 50 коп./л подорожал автогаз и в сети "Автотранс"

Как сообщал enkorr, на фоне роста мировых цен и дефицита с началом войны сжиженный газ в Украине значительно подорожал. Так, на прошедших на прошлой неделе торгах «Укргаздобычи» цена на сжиженный газ достигла 57 000 грн/т.

Кроме того, высокая цена на автогаз является следствием дефицита других видов топлива в том числе и на бензин. Напомним, что оптовые цены на горючее сейчас значительно выше граничных розничных цен, установленных государством. Поэтому большое количество малых и средних сетей вынуждены прекращать работу.

Ранее директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн высказал мнение, что правительству Украины необходимо временно отказаться от государственного регулирования цен на топливо на АЗС для стимулирования импорта через западную границу.

«Мелкие и средние региональные сети вынуждены останавливаться, что приводит к быстрому разорению станций национальных операторов, которые тоже не имеют запасов горючего и вынуждены вводить дополнительные ограничения. Обычно сейчас явление, когда за кэш горючего нет, только для «силовиков», муниципалитета, корпоративных клиентов (последним тоже начали вводить лимиты)», - отмечал он.

Изменение розничных цен на АЗС с 19 по 20 апреля, грн/л