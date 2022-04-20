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Более 30 грн/л: автогаз дорожает на АЗС
12:56 20.04.2022 |
Сегодня, 20 апреля, средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС в Украине выросла на 20 копеек - до 29,22 грн/л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы А-95.
При этом стоимость ресурса в сети KLO побила рекорд за всю историю наблюдения. На своих станциях сеть выставила на стелу 30,49 грн/л (+50 коп./л до 19 апреля).
На станциях ОККО и WOG продукт подорожал на 51 и 48 коп./л до 29,50 и 29,98 грн/л соответственно. Кроме того, на 50 коп./л подорожал автогаз и в сети "Автотранс"
Как сообщал enkorr, на фоне роста мировых цен и дефицита с началом войны сжиженный газ в Украине значительно подорожал. Так, на прошедших на прошлой неделе торгах «Укргаздобычи» цена на сжиженный газ достигла 57 000 грн/т.
Кроме того, высокая цена на автогаз является следствием дефицита других видов топлива в том числе и на бензин. Напомним, что оптовые цены на горючее сейчас значительно выше граничных розничных цен, установленных государством. Поэтому большое количество малых и средних сетей вынуждены прекращать работу.
Ранее директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн высказал мнение, что правительству Украины необходимо временно отказаться от государственного регулирования цен на топливо на АЗС для стимулирования импорта через западную границу.
«Мелкие и средние региональные сети вынуждены останавливаться, что приводит к быстрому разорению станций национальных операторов, которые тоже не имеют запасов горючего и вынуждены вводить дополнительные ограничения. Обычно сейчас явление, когда за кэш горючего нет, только для «силовиков», муниципалитета, корпоративных клиентов (последним тоже начали вводить лимиты)», - отмечал он.
Изменение розничных цен на АЗС с 19 по 20 апреля, грн/л
|
Компанія
|
Ціна
|
Зм.
|
ОККО
|
29,50
|
0,51
|
WOG
|
29,98
|
0,48
|
Авиас
|
28,37
|
0,00
|
Укрнафта
|
28,38
|
0,00
|
AMIC
|
28,99
|
0,00
|
Shell
|
29,99
|
0,00
|
SOCAR
|
29,73
|
0,00
|
БРСМ-Нафта
|
29,49
|
0,00
|
KLO
|
30,49
|
0,50
|
Автотранс
|
29,98
|
0,50
|
UPG
|
28,30
|
0,00
|
BVS
|
28,99
|
0,00
|
Chipo
|
29,60
|
0,00
|
Mango
|
29,60
|
0,00
|
Motto
|
28,98
|
0,00
|
Середня ціна в Україні:
|
29,22
|
0,20
|
|
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