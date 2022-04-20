Финансовые новости
- |
- 20.04.22
- |
- 09:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Цены на нефть восстанавливаются после резких потерь, так как доминируют опасения по поводу предложения
08:46 20.04.2022 |
Цены на нефть восстановились в среду после резкого падения на предыдущей сессии, поскольку доминировали опасения по поводу сокращения поставок из России и Ливии, а отраслевые данные показали снижение запасов сырой нефти в США на прошлой неделе.
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 98 центов, или 0,9%, до 108,23 доллара за баррель к 04:00 по Гринвичу, в то время как фьючерсный контракт на нефть WTI с ближайшим месяцем, срок действия которого истекает в среду, вырос на 94 цента, или 0,9%, до 103,50 доллара за баррель. Контракт второго месяца вырос на 1,07 доллара до 103,12 доллара за баррель.
Оба контрольных показателя упали на 5,2% на волатильных торгах во вторник после того, как Международный валютный фонд (МВФ) во вторник снизил свой прогноз глобального роста почти на целый процентный пункт, сославшись на экономические последствия войны России на Украине и предупредив, что инфляция теперь «явная и реальная опасность» для многих стран.
«Вчерашняя распродажа на фоне пересмотра МВФ, вероятно, была преувеличена», - сказал Уоррен Паттерсон, глава отдела сырьевой стратегии ING в Сингапуре.
«Я считаю, что риски по-прежнему смещены в сторону увеличения, с возможностью дальнейших сбоев из Ливии, но, что более важно, с возможностью запрета ЕС на российскую нефть».
Мировые цены на нефть были волатильными из-за более жесткой перспективы предложения после санкций против России, второго по величине экспортера нефти в мире и ключевого европейского поставщика, после ее вторжения в Украину, которое Москва называет «спецоперацией».
Тем не менее, более мягкие глобальные экономические перспективы и продолжающиеся блокировки COVID-19 в Китае, которые нанесли ущерб спросу в крупнейшем в мире импортере сырой нефти, оказывают давление на цены.
Что касается предложения, то Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, известные как ОПЕК+, добыли в марте на 1,45 млн баррелей в сутки ниже своих целевых показателей, поскольку добыча в России начала снижаться после санкций, введенных Западом, отчет альянса производителей, рассмотренный Reuters, показал.
Согласно вторичным источникам, в марте Россия производила примерно на 300 000 баррелей в сутки ниже своего целевого показателя в 10,018 млн баррелей в сутки, говорится в отчете.
Другие перебои добавили проблем с поставками. Национальная нефтяная корпорация Ливии во вторник объявила о форс-мажоре в нефтяном порту Брега, заявив, что не может выполнить свои обязательства перед рынком нефти.
Согласно источникам на рынке, ссылающимся на данные Американского института нефти во вторник, запасы сырой нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе упали на 4,5 млн баррелей на фоне ожиданий увеличения запасов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Дополнительных выходных на Пасху и майские не будет из-за военного положения – Гоструда
|Медведчук обратился к президентам РФ и Украины с просьбой о его обмене на защитников и жителей Мариуполя
|Новые сигналы от Лукашенко: как Беларусь пытается избежать ответственности за войну
|Пропаганда дала трещину: Когда путин начнет травить жителей Курска и Брянска
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|ПриватБанк виділяє 2 мільярди гривень на кредитування критично важливих представників мікро та малого бізнесу
В РУБРИКЕ
|Цены на нефть восстанавливаются после резких потерь, так как доминируют опасения по поводу предложения
|Украина денонсировала соглашение с россией о сотрудничестве в области ракетно-космической техники
|Главы Всемирного банка и МВФ проведут «важную встречу» со Шмыгалем и Марченко
|Британия выделила Украине £400 миллионов и гарантирует заем Всемирного банка на $1 миллиард
|Япония увеличит объем экстренных займов для Украины до $300 млн
|Минфин продал военные облигации в долларах и евро на 3,5 млрд грн
Это интересно
|В Южной Корее планируется построить экспериментальное подводное поселение с собственным дата-центром
|Известный китайский производитель ушёл из России. Ещё недавно Lifan был лидером по продажам
|Приложение российського Альфа-Банка удалили из App Store
|Google отключила возможность платежей из России
|Украинцев предупредили о новой кибератаке, направленной на похищение данных
|Китай стал лидером в производстве дисплеев, обогнав Корею в 2021 году
|Учёные создали солнечные панели, которые даже ночью вырабатывают заметные объёмы энергии