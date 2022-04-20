Цены на нефть восстанавливаются после резких потерь, так как доминируют опасения по поводу предложения

Цены на нефть восстановились в среду после резкого падения на предыдущей сессии, поскольку доминировали опасения по поводу сокращения поставок из России и Ливии, а отраслевые данные показали снижение запасов сырой нефти в США на прошлой неделе.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 98 центов, или 0,9%, до 108,23 доллара за баррель к 04:00 по Гринвичу, в то время как фьючерсный контракт на нефть WTI с ближайшим месяцем, срок действия которого истекает в среду, вырос на 94 цента, или 0,9%, до 103,50 доллара за баррель. Контракт второго месяца вырос на 1,07 доллара до 103,12 доллара за баррель.

Оба контрольных показателя упали на 5,2% на волатильных торгах во вторник после того, как Международный валютный фонд (МВФ) во вторник снизил свой прогноз глобального роста почти на целый процентный пункт, сославшись на экономические последствия войны России на Украине и предупредив, что инфляция теперь «явная и реальная опасность» для многих стран.

«Вчерашняя распродажа на фоне пересмотра МВФ, вероятно, была преувеличена», - сказал Уоррен Паттерсон, глава отдела сырьевой стратегии ING в Сингапуре.

«Я считаю, что риски по-прежнему смещены в сторону увеличения, с возможностью дальнейших сбоев из Ливии, но, что более важно, с возможностью запрета ЕС на российскую нефть».

Мировые цены на нефть были волатильными из-за более жесткой перспективы предложения после санкций против России, второго по величине экспортера нефти в мире и ключевого европейского поставщика, после ее вторжения в Украину, которое Москва называет «спецоперацией».

Тем не менее, более мягкие глобальные экономические перспективы и продолжающиеся блокировки COVID-19 в Китае, которые нанесли ущерб спросу в крупнейшем в мире импортере сырой нефти, оказывают давление на цены.

Что касается предложения, то Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, известные как ОПЕК+, добыли в марте на 1,45 млн баррелей в сутки ниже своих целевых показателей, поскольку добыча в России начала снижаться после санкций, введенных Западом, отчет альянса производителей, рассмотренный Reuters, показал.

Согласно вторичным источникам, в марте Россия производила примерно на 300 000 баррелей в сутки ниже своего целевого показателя в 10,018 млн баррелей в сутки, говорится в отчете.

Другие перебои добавили проблем с поставками. Национальная нефтяная корпорация Ливии во вторник объявила о форс-мажоре в нефтяном порту Брега, заявив, что не может выполнить свои обязательства перед рынком нефти.

Согласно источникам на рынке, ссылающимся на данные Американского института нефти во вторник, запасы сырой нефти в Соединенных Штатах на прошлой неделе упали на 4,5 млн баррелей на фоне ожиданий увеличения запасов.