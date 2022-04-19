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Цены на нефть слабо колеблются на неоднозначном внешнем фоне
08:47 19.04.2022 |
Мировые цены на нефть во вторник утром не имеют единой динамики на неоднозначном внешнем фоне, слабо изменяясь при этом по сравнению с понедельничным закрытием, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.28 EET цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,03%, до 113,19 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - снижается на 0,21%, до 107,21 доллара.
Во вторник утром на динамику цен повлияли, в частности, ожидания уменьшения предложения на рынке. Два нефтеналивных порта Ливии приостановили работу в свете протестов против премьер-министра страны Абдельхамида Дбейбы, что привело к опасениям по поводу нехватки этого вида сырья на рынке и, соответственно, росту цен.
"Нефть сегодня дорожает из-за политической нестабильности в Ливии, где запасы сырой нефти сократились... Сокращение баррелей, когда рынок меньше всего мог себе это позволить", - приводит газета Wall Street Journal слова директора отдела по энергетическим фьючерсам Mizuho Боба Ёгера (Bob Yawger).
Он также добавил, что разговоры о том, что страны ЕС, возможно, в течение пары недель договорятся о каком-то запрете на импорт российской нефти, также увеличивают цены на нефть.
Однако, с другой стороны, снижению цен способствуют новости о первых летальных случаях коронавирусной инфекции в Шанхае со дня введения жестких ограничительных мер. Так, новости о смерти заболевших привели к мыслям о снижении спроса.
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