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Цены на нефть 15 апреля остаются волатильными
09:54 15.04.2022 |
Мировые цены на нефть в пятницу утром не имеют единой динамики, инвесторы оценивают новости о том, что страны ЕС намерены принять поэтапный запрет на российскую нефть, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.27 EET цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,09% - до 111,23 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - росла на 2,17%, до 106,51 доллара.
В пятницу утром обе марки нефти торгуются разнонаправленно, инвесторы опасаются возможного ее сокращения на рынке на фоне новостей о том, что страны ЕС могут перейти к более широкому запрету на импорт российской нефти. Это привело к ажиотажу на рынке "черного золота". При этом давление усилили компании, которые ввели "самосанкции" на российскую нефть.
"Многие компании пошли на самосанкции, пытаясь ограничить свое влияние на страну (Россию)", - сообщают эксперты BofA Global Research. "Эти действия оказали существенное влияние на цены на нефть, учитывая роль России на мировом рынке нефти", - добавляют аналитики.
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