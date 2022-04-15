Цены на нефть 15 апреля остаются волатильными

Мировые цены на нефть в пятницу утром не имеют единой динамики, инвесторы оценивают новости о том, что страны ЕС намерены принять поэтапный запрет на российскую нефть, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.27 EET цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,09% - до 111,23 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - росла на 2,17%, до 106,51 доллара.

В пятницу утром обе марки нефти торгуются разнонаправленно, инвесторы опасаются возможного ее сокращения на рынке на фоне новостей о том, что страны ЕС могут перейти к более широкому запрету на импорт российской нефти. Это привело к ажиотажу на рынке "черного золота". При этом давление усилили компании, которые ввели "самосанкции" на российскую нефть.

"Многие компании пошли на самосанкции, пытаясь ограничить свое влияние на страну (Россию)", - сообщают эксперты BofA Global Research. "Эти действия оказали существенное влияние на цены на нефть, учитывая роль России на мировом рынке нефти", - добавляют аналитики.