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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Итог дефицита: автогаз по цене бензина

09:45 15.04.2022 |

Нефть и безнин

 

АО «Укргаздобыча» на вчерашних торгах реализовало сжиженный газ по рекордной за всю историю цене 57 000 грн/т. Об этом сообщили игроки рынка.

С учетом такой стоимости продукта на аукционе его цена в розничных сетях АЗС, по расчетам Консалтинговой группы «А-95», может достичь 34 грн/л, что даже чуть больше средней цены на бензин марки А-95 (33,96 грн/ л на 14 апреля)

«Вот эта цена (на автогаз - ek) - это последствия образовавшегося на рынке дефицита», - говорит один из покупателей ресурса, добавив, что он не представляет перспективы, ожидающей рынка.

«Казалось бы, с такой ценой на потолке автогаза должны прекратить покупать обычные автолюбители. Но у них нет другого выхода, кроме как заправляться автогазом, который есть на сегодняшний день на заправках, потому что нет бензина», - добавляет еще один собеседник enkorr.

По его мнению, если бы правительство отменило государственное регулирование цен на нефтепродукты и отпустило их в «свободное плавание», то все участники этого рынка могли бы насытить рынок бензином и дизелем.

«Как только он им насытится, потребность автолюбителей заправляться сжиженным газом по цене 32-34 грн отпадет, они перейдут на бензин. Поэтому я вижу именно такой выход из ситуации», - отмечает он.

Ранее директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн высказал мнение, что правительству Украины необходимо временно отказаться от государственного регулирования цен на топливо на АЗС для стимулирования импорта через западную границу.

Более реальными, по мнению эксперта, для рынка центра, востока и юга имеются оптовые предложения по старым запасам по цене 35 грн/л на бензин и 40-42 грн/л на ДТ.

«Мелкие и средние региональные сети вынуждены останавливаться, что приводит к быстрому разорению станций национальных операторов, которые тоже не имеют запасов горючего и вынуждены вводить дополнительные ограничения. Обычно сейчас явление, когда за кэш горючего нет, только для «силовиков», муниципалитета, корпоративных клиентов (последним тоже начали вводить лимиты)», - отмечал он.
По материалам: EnKorr
 

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