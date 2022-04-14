Нефть дешевеет 14 апреля, так как рынок взвешивает смешанные сигналы предложения

Цены на нефть упали в четверг после резкого роста в первой половине недели, поскольку трейдеры взвесили более крупный, чем ожидалось, рост запасов нефти в США на фоне сокращения мирового предложения.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 45 центов, или 0,4%, до 108,33 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate упали на 69 центов, или 0,7%, до 103,56 доллара за баррель в 03:54 по Гринвичу.

Оба контракта в среду игнорировали значительное увеличение запасов сырой нефти в США, которые к концу торговой сессии выросли примерно на 4%.

«Рост спроса начинает замедляться, и картина второй половины года выглядит все более мрачной», - сказала Вандана Хари, основатель поставщика услуг по анализу нефтяного рынка VandaInsights.

Тем не менее, нефтяной комплекс в значительной степени сосредоточен на краткосрочной перспективе, и опасения по поводу нехватки предложения вытесняют эту точку зрения, сказала она.

Международное энергетическое агентство в среду предупредило, что с мая из-за санкций или добровольных эмбарго может быть остановлено примерно 3 миллиона баррелей в день российской нефти.

Вероятность того, что запрет ЕС на российскую нефть будет согласован, может быть почти нулевой, но никто не сможет или не захочет сказать об этом ясно, сказал Хари.

«И даже продолжающегося бряцания оружием будет достаточно, чтобы сохранить премию за риск».

В то же время крупные мировые торговые дома также планируют сократить в мае закупки нефти и топлива у российских государственных нефтяных компаний, сообщило в среду агентство Reuters.

Несмотря на сигналы о том, что глобальные перебои с поставками сохранятся, запасы нефти в США выросли на прошлой неделе более чем на 9 млн баррелей, сообщило в среду Управление энергетической информации США, отчасти благодаря выбросам из национальных стратегических резервов. Аналитики, участвовавшие в опросе Reuters, ожидали, что объем добычи составит всего 863 000 баррелей.

Запасы бензина в США на прошлой неделе упали на 3,6 млн баррелей, что намного выше ожидаемого уровня, а запасы дистиллятов также сократились.

«Цены на нефть выше уровня 100 долларов выглядят очень комфортно, поскольку спрос в США и Китае, похоже, движется в правильном направлении», - пишет Эдвард Мойя, старший аналитик OANDA.