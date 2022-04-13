Предельная цена на бензин увеличена на 34 коп./л, ГП - на 22 коп./л

Министерство экономики Украины вечером 12 апреля обнародовало среднюю стоимость бензина в объеме 29,32 грн/литр и дизтоплива - 32,65 грн/литр, из которых высчитывают предельную цену реализации горючего на автозаправочных станциях на конец марта.

С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на «обычный» бензин для его продаж через сеть АЗС не должна превышать 33,87 грн/литр, на «обычное» дизтопливо - 37,65 грн/литр.

По сравнению с серединой марта средняя цена на бензин увеличена на 0,34 грн/литр, на ДТ - на 0,22 грн/литр.

Ранее директор Консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн высказал мнение, что правительству Украины необходимо временно отказаться от государственного регулирования цен на топливо на АЗС для стимулирования импорта через западную границу.

По его словам, расчет Минэкономики справедлив, во-первых, при снабжении железнодорожных партий, во-вторых, с реализацией в западных областях.

Более реальными, по мнению эксперта, для рынка центра, востока и юга имеются оптовые предложения по старым запасам по цене 35 грн/л на бензин и 40-42 грн/л на ДТ.

«Мелкие и средние региональные сети вынуждены останавливаться, что приводит к быстрому разорению станций национальных операторов, которые тоже не имеют запасов горючего и вынуждены вводить дополнительные ограничения. Обычно сейчас явление, когда за кэш горючего нет, только для «силовиков», муниципалитета, корпоративных клиентов (последним тоже начали вводить лимиты)», - отмечал он.