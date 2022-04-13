Нефть дешевеет 13 апреля на данных о росте запасов в США





Цены на нефть умеренно снижаются в среду утром после скачка накануне. Инвесторов поддерживают неофициальные данные о росте запасов этого энергоресурса в США на прошлой неделе.

Запасы нефти в США на неделе, завершившейся 8 апреля, выросли на 7,8 млн баррелей, показали данные Американского института нефти (API). Эксперты в среднем ожидали роста на 1,367 млн баррелей, сообщает Trading Economics. Между тем запасы бензина снизились почти на 5,1 млн баррелей, дистиллятов - на 5 млн баррелей.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 EET в среду составляет $104,49 за баррель, что на $0,15 (0,14%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов днем ранее эти контракты подорожали на $6,16 (6,3%), до $104,64 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $100,31 за баррель, что на $0,29 (0,29%) меньше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов выросла на $6,31 (6,7%), до $100,6 за баррель.

Участники рынка ждут публикации официальных данных о состоянии запасов нефти в США, которая состоится в среду в 17:30 EET.

Аналитики S&P Global Commodity Insights ожидают недельного увеличения запасов нефти на 300 тыс. баррелей, падения запасов бензина на 800 тыс. баррелей и дистиллятов - на 1,5 млн баррелей.