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ОПЕК не сможет компенсировать снижение поставок российской нефти на мировой рынок — генсек картеля
11:46 12.04.2022 |
ОПЕК не сможет компенсировать снижение поставок российской нефти на мировой рынок, заявил генеральный секретарь картеля Мохаммед Баркиндо в ходе встречи с еврокомиссаром по энергетике Кадри Симсон.
Он отметил, что в результате нынешних и будущих санкций в отношении России, а также бойкота российской нефти покупателями, мировой рынок может потерять поставки в объеме более 7 млн баррелей в сутки (б/с). Это существенно выше тех объемов, которые может заместить ОПЕК, предупредил Баркиндо.
Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на документ ОПЕК, в ходе прошедшей встречи Симсон призвала страны ОПЕК использовать резервные мощности для наращивания добычи в условиях подъема цен на нефть из-за российско-украинской войны.
Баркиндо отметил, что текущие колебания на нефтяном рынке вызваны политическими факторами, а не соотношением спроса и предложения, и в связи с этим, ОПЕК мало что может сделать.
«Эти кризисы усугубились и привели к высокой волатильности рынка, - заявил Баркиндо. - Я должен отметить, однако, что все это не фундаментальные факторы, которые полностью вне контроля ОПЕК».
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