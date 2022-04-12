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Нефть дорожает 12 апреля более чем на 2% на перспективах предложения на рынке
08:49 12.04.2022 |
Мировые цены на нефть во вторник утром растут более чем на 2%, а марка Brent вновь стоит дороже 100 долларов за баррель, в то время как инвесторы оценивают перспективы предложения нефти со стороны Ирана, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.31 EET цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent подскакивает на 2,13%, до 100,58 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 2,29%, до 96,44 доллара.
В ходе вчерашних торгов стоимость нефти марки WTI опускалась ниже 93 долларов за баррель впервые с 21 февраля, Brent - ниже 98 долларов впервые с 16 марта. А удешевление этого сырья достигло 2,5%.
Поддержку удорожанию "черного золота" во вторник утром оказывают сомнения по поводу скорого заключения соглашения между США и Ираном по поводу ядерных разработок.
По разным оценкам, подписание соглашение вернуло бы на рынок более 1 миллиона баррелей нефти в день. Но, по словам аналитиков ANZ, которые приводит газета Wall Street Journal, дополнительная нефть из Ирана пока маловероятна после того, как страна заявила о приостановке переговоров. "США заявили, что возобновление действия договора может произойти нескоро после новых запросов со стороны Тегерана", - добавили эксперты.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие санкций с Ирана (включая нефтяное эмбарго) в обмен на ограничение ядерной программы страны. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, использовании центрифуг и уровне обогащения урана.
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