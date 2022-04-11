Нефть дешевеет 11 апреля из-за опасений по поводу карантина в Китае и высвобождения резервов

Цены на нефть упали более чем на 2 доллара за баррель в понедельник после второго еженедельного снижения подряд после того, как мировые потребители объявили о планах высвободить рекордный объем нефти и нефтепродуктов из стратегических запасов, а также в связи с продолжением карантина в Китае.

Нефть марки Brent подешевела на 2,32 доллара, или 2,3%, до 100,46 доллара за баррель к 04:27 по Гринвичу, в то время как американская нефть марки West Texas Intermediate потеряла 2,37 доллара, или 2,4%, до 95,89 доллара. На прошлой неделе цена на нефть марки Brent упала на 1,5%, в то время как стоимость американской нефти снизилась на 1%. В течение нескольких недель ориентиры были самыми волатильными с июня 2020 года.

Рынок следит за развитием событий в Китае, где власти держали Шанхай, город с населением 26 миллионов человек, взаперти в соответствии со своей политикой «нулевой терпимости» к COVID-19. Китай является крупнейшим в мире импортером нефти.

Обеспокоенность по поводу экономического роста в Китае была основной причиной падения цен на нефть сегодня, когда карантин в Шанхае не показывает никаких признаков снятия, а Гуанчжоу собирается начать массовое тестирование на вирусы, сказал Джеффри Халли, старший рыночный аналитик OANDA.

«Сейчас растут опасения, что, если китайская волна Omicron распространится на другие города, его политика нулевого COVID приведет к массовым продленным карантинам, которые негативно скажутся как на промышленном производстве, так и на внутреннем потреблении», - добавил он.

Страны-члены Международного энергетического агентства (МЭА) выпустят 60 миллионов баррелей в течение следующих шести месяцев, при этом Соединенные Штаты сопоставят это количество в рамках своего выпуска 180 миллионов баррелей, объявленного в марте. Эти шаги направлены на компенсацию дефицита российской нефти после того, как Москва подверглась жестким санкциям после вторжения на Украину.

«Мы ожидаем, что эти объемы Стратегических нефтяных резервов (SPR) - около 273 млн баррелей в целом и 1,3 млн баррелей в сутки (баррелей в сутки) в течение следующих шести месяцев - в краткосрочной перспективе помогут компенсировать 1 млн баррелей в сутки российской нефти. мы рассчитываем, что поставки будут постоянно отключены», - говорится в заметке аналитиков JP Morgan.

Однако неясно, полностью ли это компенсирует дефицит российской нефти, поскольку экспорт продолжается, а Индия, соблазненная большими скидками, увеличивает импорт.

В понедельник президент Джо Байден проведет виртуальную встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщил Белый дом, в то время как Соединенные Штаты ясно дали понять, что не хотят увеличения импорта российских энергоресурсов Индией.

В Соединенных Штатах энергетические компании на прошлой неделе добавляют нефтяные и газовые буровые установки третью неделю подряд, поскольку Вашингтон стремится увеличить добычу, чтобы помочь своим союзникам отказаться от российской нефти и газа.