Нефть растет 8 апреля, но готовится завершить снижением вторую неделю подряд

Мировые цены на нефть разных марок в пятницу вечером растут, однако могут завершить вторую неделю подряд в минусе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.26 EET цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,74%, до 101,34 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 0,75%, до 96,75 доллара.

С понедельника Brent подешевел почти на 3%, WTI - на 2,4%, что указывает на то, что эту неделю котировки нефти завершат в минусе, после обвала на 13% неделей ранее.

В четверг Международное энергетическое агентство (МЭА) подтвердило, что в следующие полгода совместно с США выпустит 240 миллионов баррелей нефти на рынок. Аналитик Commerzbank Карстен Фрич (Carsten Fritsch), которого цитирует газета Wall Street Journal, ожидает, что такое решение в значительной степени улучшит ситуацию с предложением на рынке.

Кроме того, как отметил эксперт, снижению цен на сырье способствует также и продление карантина в Шанхае. "Это означает, что деловой мегаполис с 25 миллионами жителей, на который приходится около 4% потребления нефти в Китае, обречен оставаться в состоянии простоя", - сказал Фрич.

Трейдеры также оценивают еженедельную статистику американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes по числу действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 8 апреля их число выросло на 13, до 546 агрегатов.