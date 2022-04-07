Нефть дорожает 7 апреля на перспективах сокращения предложения

Мировые цены на нефть в четверг утром растут более чем на 1% на опасениях сокращения предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.30 EET цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,37%, до 102,45 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 1,14%, до 97,41 доллара.

В четверг утром инвесторы оценивают предупреждение Международного энергетического агентства (МЭА) о том, что мировой рынок нефти может недополучить 3 миллиона баррелей в день в результате значительного сокращения экспорта российской нефти. Усугубляет опасения то, что это заявление было сделано после сообщения о планах США и стран МЭА выпустить на рынок 240 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов.

"Ограничения на экспорт российской нефти, похоже, ужесточаются", - отметили газете Wall Street Journal аналитики ANZ.

"Вероятность того, что иранская нефть поможет восполнить дефицит, также снижается", - добавляют в ANZ.