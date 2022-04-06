Котировки на нефть движутся разнонаправленно, поскольку новые санкции в отношении России компенсируют опасения по поводу спроса

Фьючерсы на нефть в среду были разнонаправленными, восстанавливаясь после ранних потерь, поскольку угроза новых санкций в отношении России вызвала опасения по поводу предложения, противодействуя опасениям по поводу снижения спроса после увеличения запасов сырой нефти в США и продления карантина в Шанхае.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 11 центов, или 0,1%, до 106,75 доллара за баррель по состоянию на 03:39 по Гринвичу, упав до 105,06 доллара ранее на сессии.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate упали на 11 центов, или 0,1%, до 101,85 доллара за баррель после падения до 100,37 доллара в начале торгов.

Соединенные Штаты и их союзники в среду подготовили новые санкции в отношении Москвы в связи с убийствами мирных жителей в Буче, которые президент Владимир Зеленский назвал «военными преступлениями», требующими соразмерного наказания.

«Опасения по поводу перебоев с поставками вновь возросли, поскольку США и Европа ужесточают санкции против России», - сказал Тоситака Тадзава, аналитик Fujitomi Securities Co Ltd.

Предлагаемые санкции ЕС, которые должны одобрить 27 стран-членов блока, запретят покупать российский уголь и не позволят российским судам заходить в порты ЕС. Великобритания также призвала страны G7 и НАТО согласовать график поэтапного отказа от импорта нефти и газа из России.

Растущие опасения по поводу предложения стерли предыдущее падение цен из-за более сильного доллара, который делает нефть более дорогой для держателей других валют, а также из-за неожиданного увеличения запасов сырой нефти в США.

Доллар поднялся до самого высокого уровня почти за два года в среду после скачка в одночасье на более ястребиных комментариях представителя Федеральной резервной системы.

Запасы сырой нефти и дистиллятов в США выросли на прошлой неделе, в то время как запасы бензина сократились, согласно источникам на рынке со ссылкой на данные Американского института нефти во вторник.

«Опасения по поводу перебоев с поставками вновь возросли, поскольку США и Европа ужесточают санкции против России», - сказал Тоситака Тадзава, аналитик Fujitomi Securities Co Ltd.

Предлагаемые санкции ЕС, которые должны одобрить 27 стран-членов блока, запретят покупать российский уголь и не позволят российским судам заходить в порты ЕС. Великобритания также призвала страны G7 и НАТО согласовать график поэтапного отказа от импорта нефти и газа из России.

Растущие опасения по поводу предложения стерли предыдущее падение цен из-за более сильного доллара, который делает нефть более дорогой для держателей других валют, а также из-за неожиданного увеличения запасов сырой нефти в США.

Доллар поднялся до самого высокого уровня почти за два года в среду после скачка в одночасье на более ястребиных комментариях представителя Федеральной резервной системы.

Запасы сырой нефти и дистиллятов в США выросли на прошлой неделе, в то время как запасы бензина сократились, согласно источникам на рынке со ссылкой на данные Американского института нефти во вторник. [API/S]

Запасы сырой нефти выросли на 1,1 млн баррелей за неделю, закончившуюся 1 апреля, против прогноза аналитиков о снижении на 2,1 млн баррелей.

Опасения по поводу спроса также усилились после того, как власти крупнейшего импортера нефти Китая продлили карантин в Шанхае, чтобы охватить все 26 миллионов человек финансового центра.

«Рост доллара, увеличение запасов сырой нефти в США и опасения по поводу более слабого спроса в Китае из-за продолжающейся блокировки в Шанхае усилили давление на ранних торгах», - сказал Хироюки Кикукава, генеральный менеджер по исследованиям Nissan (OTC:NSANY) Securities.

«Цены на нефть, скорее всего, некоторое время останутся на уровне около 100 долларов за баррель на фоне опасений по поводу спроса и ожидания отсутствия конфликта на Ближнем Востоке во время мусульманского месяца поста Рамадан, но они могут снова вырасти после Рамадана и с началом автомобильного сезона в США. ," он сказал.

Тем временем государства-члены Международного энергетического агентства (МЭА) все еще обсуждали, сколько нефти они вместе выпустят из хранилищ на холодные рынки, сообщили Reuters три источника, добавив, что объявление ожидается в ближайшие дни.