Нефть дорожает 5 апреля на фоне новых санкций против России

Во вторник фьючерсы на нефть продолжили рост, так как США и Европа запланировали новые санкции, чтобы наказать Москву за военные преступления российских войск в Украине, что усилило опасения по поводу перебоев с поставками, в то время как ядерные переговоры с Ираном зашли в тупик.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,20 доллара, или 1,1%, до 108,73 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate выросли на 1,25 доллара, или 1,2%, до 104,53 доллара за баррель в 04:20 по Гринвичу.

Оба контракта ненадолго подскочили более чем на 2 доллара за баррель в начале азиатской торговли после того, как министр промышленности Японии Коичи Хагиуда заявил, что Международное энергетическое агентство (МЭА) все еще прорабатывает детали запланированного второго раунда скоординированных выпусков нефти.

Мировые фьючерсы на нефть выросли более чем на 3% в понедельник из-за угрозы введения новых санкций в отношении России в связи с убийствами мирных жителей на Украине и после паузы в Вене на переговорах по возобновлению ядерной сделки с Ираном, которая может вывести на рынок больше иранских баррелей. Иран обвинил США в срыве переговоров.

«Геополитическая напряженность, скорее всего, будет поддерживать рост цен на нефть в ближайшие дни, несмотря на усилия, предпринятые США и их союзниками», - сказала Тина Тенг, рыночный аналитик CMC Markets APAC & Canada, имея в виду скоординированный выпуск нефти странами-потребителями.

«В долгосрочной перспективе цены на нефть могут продолжить восходящий импульс из-за дефицита предложения и требований хеджирования для противодействия высокой инфляции».

Консультационная компания Wood Mackenzie в понедельник подсчитала, что страны ЕС и страны с развитой экономикой, включая Японию и Южную Корею, могут «обменять» около 650 000 баррелей в день российской сырой нефти на аналогичные сорта и объемы. В первую очередь это будут поставки с Ближнего Востока, которые обычно закупаются Китаем и Индией.

Индийская государственная компания Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd. приобрела 1 миллион баррелей российской нефти Urals для отгрузки в мае, что было редким шагом, обусловленным предложенной большой скидкой.

«Глобальная торговля сырой нефтью будет перебалансирована за счет «обмена сырой нефтью» между «самосанкционными» странами с развитой экономикой и развивающимися рынками», - сказал Алекс Сан, управляющий консультант Wood Mackenzie, отметив, что резкий дисконт на российскую нефть марки «Юралс» создал возможность для покупки. для Китая, чтобы пополнить сокращающиеся стратегические резервы.