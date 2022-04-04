Необходимо временно отказаться от госрегулирования цен на АЗС для роста поставок горючего, - мнение

Директор "Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн считает, что государству необходимо временно отказаться от регулирования цен на АЗС для роста поставок горючего на внутренний рынок.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Из-за ракетной атаки остановился Кременчугский НПЗ. Неожиданно? Нет. С первого дня войны было ясно, что это рано или поздно произойдет... Остановка завода была неизбежна еще и из-за нехватки сырья: две трети снабжалось морем, которое отрезано. Поэтому давайте поблагодарим героический коллектив "Укртатнафты" за их работу в течение 38 дней сопротивления. Что дальше? Будет ли горючее? Ситуация сложная, но не безысходная. Главное - не ждать, а переходить к плану Б. А именно - наращивать импорт через западную границу", - написал он.

По словам Куюна, это сложно, но реально. "Начну с конца - нужно временно отказаться от госрегулирования цен на АЗС. Оно работает, когда рынок насыщен горючим. Сейчас у нас еще контролируемый дефицит, который в апреле будет усиливаться из-за роста спроса, в частности на посевную. А также из-за потери производителя и десятка нефтебаз. Что сейчас происходит? Дизтопливо 38-44 гривен/литр, а регулируемая цена на заправках - 37,42 гривен/литр. Причина - дефицит. Как работать небольшим сетям АЗС? Импортное топливо сейчас контрактуют преимущественно крупные сетевые компании, которые даже со своими возможностями и опытом через раз попадают под "правительственные" цены. Но в любом случае они все не закроют. Уже есть и приходы небольших операторов, но себестоимость позволяет торговать только в западных областях. В остальных регионах из-за расходной логистики это будет минус", - отметил Куюн.

По его словам, свободное ценообразование позволит снять с поставщиков хотя бы коммерческий риск. "Как вариант, можно зафиксировать текущую регулируемую наценку 4,5 и 5 гривен/л бензина и ДТ соответственно, но не к регулируемой себестоимости, как сейчас, а к фактической, которую несложно установить по документам. Это позволит даже небольшим игрокам начать самостоятельно импортировать и работать каждому на своем маленьком фронте. Продавать аграриям, запускать станции, платить заработную плату и налоги... Есть ли риск взлета цен? Не думаю. Как бы кто там ни говорил, но в Украине есть рынок, есть сотни игроков, которые хотят и могут работать... Через месяц-полтора рынок встанет на новые рельсы, прорубит новые маршруты и можно будет возвращаться в госрегулирование, если оно еще потребуется", - отметил Куюн.