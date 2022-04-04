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Цены на нефть 4 апреля незначительно растут
08:47 04.04.2022 |
Цены на нефть слабо поднимаются в понедельник после максимального почти за 2 года падения по итогам прошлой недели.
В центре внимания трейдеров остается ситуация в Китае, где продолжается рост заболеваемости COVID-19, в связи с чем власти сохраняют жесткие ограничительные меры. Ожидания ослабления спроса на энергоресурсы в Китае стали одним из факторов, обусловивших снижение цен на нефть на прошлой неделе.
Другим важным фактором стало заявление США, а вслед за ними и других стран-участников МЭА, о намерении высвободить нефть и стратегических резервов, с целью ограничения роста цен.
По итогам прошлой недели Brent подешевела на 11,1%, WTI - на 12,8%, недельное падение стоимости обеих марок стало самым существенным с апреля 2020 года.
"Кажется, решение Штатов о высвобождении нефти из стратегического резерва переломило ралли на нефтяном рынке", - говорит основатель Vanda Insights Вандана Хари, слова которой приводит агентство Bloomberg.
Тем временем глава азиатского бизнеса крупнейшего в мире нефтетрейдера Vitol Майк Мюллер заявил в выходные, что, по его мнению, цены на нефть упали до уровней, не учитывающих риски возможного сокращения экспорта из России.
Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:21 мск в понедельник составляет $104,58 за баррель, что на $0,19 (0,18%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $0,32 (0,3%), до $104,39 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подросла на $0,05 (0,05%) - до $99,32 за баррель. В пятницу стоимость этих контрактов упала на $1,01 (1%), до $99,27 за баррель.
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