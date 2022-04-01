Рада в 1-м чтении поддержала снижение НДС с обнулением акциза на альтернативное топливо и использование с мая не менее 10% биотоплива

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №7233, который предусматривает снижение налога на добавленную стоимость (НДС) на альтернативное топливо с 20% до 7% и обнуление акциза.

За соответствующее решение на период военного положения на заседании в пятницу проголосовали 270 народных депутатов.

Кроме того, предлагается внести изменения в закон "Об альтернативных видах топлива", в соответствии с которыми доля обязательного использования жидкого биотоплива (биокомпонентов) в автомобильных бензинах с 1 мая 2022 года должна быть не меньше 10%.

Исключение составят бензины с октановым числом 98 и выше, а также бензины для нужд Министерства обороны, Госрезерва и для создания минимальных запасов нефтепродуктов.

За несоблюдение норм содержания биотоплива в бензинах за каждые 1 тыс. литров отпущенной партии бензинов предлагается установить штраф в семь прожиточных минимумов. За нарушение сроков предоставление информации о содержании биотоплива до семи дней предлагается установить штраф в 100 прожиточных минимумов, свыше семи дней – 150 прожиточных минимумов.

Схожая инициатива об обязательном использовании жидкого биотоплива в бензинах с 1 мая 2022 года, но в объеме не менее 5%, содержалась в поддержанном в июне прошлого года в первом чтении законопроекте №3356-д.

Тогда Украинская ассоциация производителей биоэтанола ("Укрбиоэтанол") в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" отмечала, что украинские спиртзаводы при незначительных инвестициях способны производить необходимые объемы биокомпонентов для бензина. Также прогнозируется увеличение поступлений в бюджет от аграрного сектора и создание дополнительных рабочих мест.